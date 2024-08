Halle Berry est tombée KO sur le plateau.

Lundi soir, le film "The Union" a fait ses débuts à Los Angeles, avec l'actrice principale Halle Berry faisant une apparition remarquée dans une robe transparente. Dans ce film d'espionnage, la quinquagénaire a beaucoup à offrir. Elle a récemment révélé que les tournages d'action ne se passent pas toujours sans heurts.

L'actrice Halle Berry sait comment attirer l'attention lors d'un avant-première. À Los Angeles, elle a présenté son nouveau film d'action et d'espionnage "The Union" lundi, faisant sensation avec une tenue sensuelle.

Sur le tapis rouge du Egyptian Theatre, Berry portait une robe noire, transparente et moulante qui laissait subtilement entrevoir beaucoup de peau. Un motif en dentelle florale sur le tissu transparent, associé à un décolleté en V profond et une taille ajustée, a fait de la robe un véritable coup de cœur à la première.

La quinquagénaire semblait prendre plaisir à montrer sa tenue, posant pour les photographes sous tous les angles sur le tapis rouge. Le tissu transparent de la robe longueur genou offrait également une vue sur ses fesses.

Dans le nouveau film Netflix "The Union", Halle Berry incarne l'agent secret Roxanne Hall, qui retourne dans sa ville natale du New Jersey après 25 ans. Elle y rencontre son ancien flirt du lycée Mike McKenna (Mark Wahlberg) dans son bar local et commence à flirter avec lui. Mais son véritable plan est de le recruter pour une mission dangerous dans une opération européenne des services de renseignement.

Côtes et doigts cassés

Dans une interview pour le film, diffusée sur les réseaux sociaux de Netflix, Berry et son co-star Mark Wahlberg discutent du tournage exigeant. Berry reveals qu'elle a déjà subi des coups physiques dans sa carrière. "J'ai été assommée trois fois. J'ai cassé un bras et des côtes - deux fois, deux côtes, et une fois, trois", dit-elle en riant. Elle a également cassé sa queue, deux orteils et un doigt. "Ce doigt", ajoute-t-elle en gloussant, en montrant son majeur.

Mark Wahlberg a également subi des blessures sur le plateau, notamment un ménisque déchiré à plusieurs reprises, une épaule disloquée et un ego meurtri, comme il le mentionne dans la conversation. Il a appris la danse classique pour un rôle, tandis que Berry a pratiqué des sports comme le Jiu-Jitsu, le Muay Thai, le Kickboxing et le Taekwondo. Son exceptionnelle athlétisme estcertainement visible dans sa robe transparente de la première.

Après la première réussie de "The Union" au Egyptian Theatre de Hollywood, Halle Berry prévoit d'assister à d'autres événements dans la région de Hollywood, mettant en valeur sa forme physique impressionnante et ses talents d'actrice. Malgré les séquences d'action harassantes dans le film, Berry reste déterminée, puisant son inspiration dans ses expériences passées de fractures et de bleus lors du tournage d'autres projets dans l'industrie du cinéma de Hollywood.

