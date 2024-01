Halle Bailey déclare que les réactions à son rôle d'Ariel dans "La petite sirène" n'ont pas été un choc.

Dans une nouvelle interview accordée à The Face et publiée jeudi, la chanteuse et actrice a déclaré que les réactions négatives suscitées par l'annonce de sa sélection pour le rôle de la sirène Ariel - et à nouveau lorsque la première image d'elle dans le rôle a été révélée à l'automne dernier - n'étaient pas surprenantes.

"En tant que personne noire, on s'y attend et ce n'est plus vraiment un choc", a déclaré la candidate aux Grammy Awards.

"Les gens ne comprennent pas que lorsqu'on est noir, il y a toute une autre communauté", a-t-elle ajouté. "C'est tellement important pour nous de nous voir nous-mêmes.

À cet égard, Bailey a également mentionné qu'après la diffusion du teaser, lorsque les parents ont commencé à partager des vidéos de leurs filles noires s'émerveillant devant Bailey dans le rôle d'Ariel, elle les a regardés "avec incrédulité".

Cela me rend encore plus reconnaissante d'être là où je suis", a-t-elle déclaré.

La star montante a également remercié les réalisateurs de "La Petite Sirène" d'avoir permis à son identité authentique de faire partie de cette nouvelle itération de la princesse aquatique de Disney, en particulier en ce qui concerne ses cheveux.

En tant que femme noire, les cheveux sont spirituels, en particulier les locs", a déclaré Bailey, qui a également mentionné qu'une grande partie du temps de préparation sur le plateau a été consacrée à l'analyse de la façon dont ses cheveux bougeaient dans l'eau.

"C'était vraiment cool pour eux de faire d'Ariel une version de moi avec mes locs", a-t-elle ajouté.

"La Petite Sirène", basé sur le classique animé de 1989, met également en scène MelissaMcCarthy dans le rôle de la sorcière des mers Ursula. La sortie du film est prévue pour le 26 mai.

Source: edition.cnn.com