Haley critique sévèrement la stratégie de campagne de Trump

Trump insulte régulièrement sa concurrente Harris et met en question son appartenance ethnique. L'ancienne candidate à la présidence Haley critique cela, appelant à un "changement significatif" de la stratégie républicaine.

L'ancienne candidate républicaine à la présidence Nikki Haley a vivement critiqué la campagne de Donald Trump. Vous ne pouvez pas gagner les élections américaines en discutant de la "race" de la candidate démocrate Kamala Harris ou en appelant la vice-présidente "bête", a-t-elle déclaré sur la chaîne conservatrice Fox News. "Les Américains sont des gens intelligents. Traitez-les comme des gens intelligents", a-t-elle plaidé.

L'ancienne ambassadrice et ex-gouverneure faisait référence aux déclarations de Trump concernant Harris, qu'il traite souvent d'intelligente et met en question son identité afro-américaine. Harris est la fille d'un Jamaïcain noir et sa mère est d'origine indienne. Depuis que le président Joe Biden, âgé de 81 ans, a renoncé à sa candidature pour l'élection du 5 novembre et que le parti démocrate s'est rallié à Harris, âgée de 59 ans, comme nouvelle candidate à la présidence, Trump est sur la défensive. Dans plusieurs sondages, Harris l'a dépassé.

Haley était la rivale intra-partie la plus persistante de Trump lors des primaires républicaines à la présidence. L'ancienne ambassadrice de l'ONU et ex-gouverneure de Caroline du Sud a finalement perdu face à l'ancien président et a quitté la course en mars. Lors de la convention républicaine en juillet, elle a apporté son soutien à la candidature à la présidence de Trump. Dans son interview sur Fox News, Haley a appelé son propre parti à faire un "changement significatif" dans la campagne. Les républicains doivent cesser de "se plaindre" de Harris, une critique visant Trump, qui s'est plaint à plusieurs reprises de devoir faire face à la nouvelle adversaire après le retrait de Biden.

Haley appelle à un débat substantiel avec Harris

Haley a également appelé à mettre fin aux plaintes selon lesquelles Harris n'a pas accordé d'interview depuis qu'elle a pris la relève de Biden. Trump a régulièrement soulevé cette question, la présentant comme un signe de l'incompétence de son rival. Au lieu de cela, Haley a appelé à un débat substantiel avec Harris sur les questions économiques et "le fait qu'elle veut augmenter les impôts".

La ancienne ambassadrice de 52 ans a également critiqué les tentatives de Trump de minimiser la taille des foules aux événements de campagne de Harris: "La campagne ne gagnera pas en parlant de la taille des foules". Elle a exhorté Trump à organiser plus d'événements de campagne: "Ce que Donald Trump doit faire, c'est sortir et faire campagne tous les jours".

Le Trump âgé de 78 ans, qui a été blessé par une balle tirée par un tireur lors d'une apparition le 13 juillet, a organisé moins d'événements de campagne ces dernières semaines que Harris. "Trump sait comment gagner. Il doit simplement le faire", a déclaré Haley. Elle a généralement critiqué le fait que la campagne de Trump se concentrait trop sur sa clientèle de base - le "Maga" mouvement, nommé d'après l'acronyme de

