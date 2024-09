Haïti exprime son indignation envers Trump en raison de la remarque faussement raciste.

Kamala Harris a réagi avec un rire narquois à l'histoire farfelue colportée par Donald Trump lors de leur face-à-face télévisé : les républicains ont propagé la fausse idée que les immigrants haïtiens se régalaient avec les animaux de compagnie des citoyens américains innocents. L'État haïtien a réagi avec désapprobation.

Les autorités haïtiennes sont désormais intervenues concernant l'affirmation infondée des républicains américains selon laquelle les migrants haïtiens volaient et consommaient les animaux de compagnie des habitants de l'Ohio. Dans une mise en garde publique, le Département pour les Haïtiens de la diaspora a dénoncé "les commentaires discriminatoires de politiciens américains concernant les Haïtiens à l'étranger".

Le communiqué a mis en évidence comment les Haïtiens vivant à l'étranger ont souffert de désinformation, de stéréotypes et de déshumanisation pour servir des objectifs politiques. Des républicains de haut rang aux États-Unis ont diffusé des accusations infondées concernant le vol et la consommation d'animaux de compagnie par des migrants haïtiens en ligne, entraînant une peur généralisée.

Durante le débat avec la vice-présidente démocrate Kamala Harris le 2 novembre, Donald Trump a réitéré l'allégation largement démentie : "À Springfield, ils sont en train de consommer les chiens - ceux qui sont arrivés - ils sont en train de dévorer les chats, ils sont en train de dévorer les animaux de compagnie des personnes qui y habitent", a déclaré l'ancien président. Trump a ignoré les démentis des autorités de Springfield, Ohio, qui ont qualifié de telles accusations de non fondées.

Le reportage médiatique qui a déclenché la controverse concernait une femme dans l'Ohio accusée d'avoir tué et consommé un chat domestique. Il n'y a aucune preuve suggérant un lien entre les immigrants haïtiens et cet incident, les forces de l'ordre locales ayant également insisté.

L'immigration est un point de friction important dans l'élection présidentielle prévue le 5 novembre. Trump, populiste de droite avec des vues anti-immigrés et anti-étrangers, a promis de mettre en place la plus grande opération de déportation d'immigrants sans papiers de l'histoire américaine dès son premier jour à la Maison Blanche, s'il est élu.

