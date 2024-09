Habeck vise à intensifier le soutien à la construction navale maritime par des subventions supplémentaires du gouvernement.

Après le sauvetage du Meyer Werft par le gouvernement, le politique du parti Vert Robert Habeck a suggéré un éventuel soutien politique futur pour l'industrie de la construction navale. Il a déclaré : "Nous devons renforcer le secteur de la construction navale maritime dans divers autres domaines également." During a meeting at the Papenburg-based Meyer Werft, il a souligné que cette entreprise, leader sur le marché mondial des navires de croisière, doit être préservée. "Ce segment en particulier, nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre", a-t-il répété.

Il a mis en avant l'importance de multiples aspects pour les zones côtières. "Ce n'est pas n'importe quelle chantier naval", a-t-il noté. Il a mis en avant l'importance du site innovant de Papenburg, qui abrite des installations de formation, pour de nombreux autres secteurs. De plus, le chantier naval contribuera finalement à la création de plates-formes transformatrices offshore pour l'énergie éolienne. Ces plates-formes sont des éléments cruciaux de la transition énergétique et devraient idéalement être construites en Allemagne ou en Europe, pas en Chine.

Le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe ont achevé le sauvetage du chantier naval en difficulté la semaine dernière. Malheureusement, cette intervention a entraîné la perte d'environ 340 des 3400 emplois, une situation que le gouvernement cherche à gérer de la manière la plus responsable possible. Ensemble, le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe investissent 400 millions d'euros en capital et acquièrent temporairement environ 80 % de la propriété du chantier naval. En outre, le secteur public garantit des prêts bancaires d'environ 2 milliards d'euros. D'ici 2028, la famille Meyer détiendra environ 20 % du chantier naval, conservant une sorte d'option de rachat. Cette mesure vise à assurer la stabilité du chantier naval au moins jusqu'en 2028.

Malgré des commandes suffisantes, l'entreprise dépend des banques pour le préfinancement, qui ont récemment été réticentes à fournir ce financement. En conséquence, le gouvernement est maintenant intervenu avec des capitaux et des garanties.

L'intervention du gouvernement au Meyer Werft, notamment l'investissement de 400 millions d'euros et la propriété temporaire, est cruciale pour préserver le constructeur de navires de croisière leader, le chantier naval Meyer. Habeck a en outre mis en avant l'importance de ce chantier naval en raison de ses installations de formation innovantes et de son potentiel de construction de plates-formes transformatrices offshore dans la transition énergétique.

