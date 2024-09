Habeck suggère que Volkswagen doit avant tout relever la plupart de ses défis de manière autonome.

"Les véhicules électriques sont la voie à suivre," a affirmé le ministre de l'Économie Habeck. Cependant, il est peu probable que le constructeur automobile en difficulté VW reçoive une aide politique exclusive. Selon la perspective de Habeck, le poids lourd allemand VW devrait préserver ses installations.

Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck a promis un soutien politique au groupe VW en difficulté, mais sans aide gouvernementale concrète. "La plupart des problèmes devront être résolus par Volkswagen lui-même," a déclaré le politique Vert lors d'une visite à l'usine d'Emden de VW. La politique doit however évaluer "si nous envoyons les bons signaux du marché ou si nous pouvons même les renforcer."

Habeck a fait référence aux mesures previously agreed pour stimuler les ventes de voitures électriques en berne. Cela comprend des incitations fiscales pour les voitures de société électriques et des conditions de dépréciation plus favorables pour les véhicules électriques utilisés commercialement. La mise en œuvre est nécessaire immédiatement.

En ce qui concerne les rumeurs de pertes d'emplois potentielles chez VW, Habeck a déclaré qu'il ne pouvait pas vérifier ces chiffres. Le ministre a exhorté Volkswagen à maintenir ses sites de production en fonctionnement. Cependant, il a souligné qu'il ne pouvait pas interférer dans la politique d'entreprise spécifique, y compris la planification des emplois.

Habeck a également rencontré des représentants du syndicat IG Metall qui manifestaient sur les lieux pour la sécurité de l'emploi. "Je ressens une obligation d'agir," a déclaré le Vice-Chancelier. Plusieurs employés ont exprimé des craintes quant aux pertes d'emplois et à l'avenir de leur famille. Les nouvelles de la direction concernant la nécessité d'un strict plan d'austérité étaient venues comme un "choc total" pour eux.

Habeck a mis en garde contre une "montée et descente en montagnes russes" dans les véhicules électriques. "La mobilité électrique est l'avenir," a-t-il affirmé avec détermination. L'Allemagne et VW en particulier livrent une "technologie de pointe" ici. "Le plus important est que la politique envoie un signal clair pour la mobilité électrique," a confirmé le directeur des ventes de VW Martin Sander. Il a confirmé que Volkswagen prévoyait de continuer à développer considérablement ce secteur dans les années à venir. Cependant, il a également demandé des prix de l'énergie compétitifs à Habeck.

"Autosummit" imminent

Habeck a manifesté son enthousiasme pour les processus de production d'Emden et les véhicules des types ID.4 et ID.7 lors d'une visite de l'usine. "Je ne voulais plus en sortir," a-t-il déclaré après un court essai sur la route. Si

Lire aussi: