- Habeck suggère que la loi de l'UE sur l'IA assure la protection des entreprises.

Selon Robert Habeck, ministre fédéral allemand de l'Économie et de l'Action climatique (représentant le parti Vert), la nouvelle loi de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle (IA) offre aux entreprises un certain niveau de sécurité. Lors d'une réunion à Hambourg, Habeck a déclaré que les réglementations pourraient en réalité être bénéfiques pour le marché car elles garantissent que chacun sait qu'il dispose d'un filet de sécurité. Cela permet aux entreprises de s'assurer qu'un nouveau modèle d'IA ne sera pas interdit à court terme. Toutefois, Habeck a également mis en garde en déclarant que des réglementations comme celle-ci pourraient potentiellement étouffer la créativité et les perspectives économiques.

Habeck a tenu ces propos lors d'une visite chez le groupe Otto, une entreprise de commerce de détail. Là-bas, il a entendu du PDG de l'entreprise, Alexander Birken, que si l'on parle beaucoup de réglementer l'IA, on ne se concentre pas assez sur son potentiel. Birken a insisté sur la nécessité d'un changement de mentalité. L'IA fait généralement référence à des applications reposant sur l'apprentissage automatique, où un logiciel analyse des données volumineuses pour en tirer des conclusions.

La loi de l'UE sur l'IA est entrée en vigueur ce mois-ci. Cette réglementation classe les applications d'IA en catégories de risque. Les systèmes à haut risque, tels que ceux utilisés pour l'évaluation du crédit, sont soumis à des normes strictes. Certaines applications sont même interdites. Les États membres disposent de deux ans pour intégrer ces dispositions dans leurs lois nationales. Le Conseil européen de l'IA surveillera cette mise en œuvre.

Avant l'entrée en vigueur de la loi, Habeck avait mis en garde contre une réglementation excessive. En janvier, il a été révélé que le gouvernement allemand avait approuvé cette initiative. "Dans l'application des règles, nous donnerons la priorité à des politiques propices à l'innovation, à la sécurité juridique pour les entreprises et à des structures simplifiées, exemptes de bureaucratie - pour établir un pôle d'IA robuste en Europe", a déclaré Habeck en février.

Aperçu du BMWK

Le groupe Otto, faisant partie du paysage économique allemand, a été visité par Robert Habeck pour discuter de l'impact de la loi de l'UE sur l'IA. La visite de Habeck chez le groupe Otto a mis en évidence l'importance de trouver un équilibre entre les réglementations et le soutien de l'innovation dans le secteur de l'IA.

Lire aussi: