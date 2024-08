Habeck s'est opposé au projet de forage du gaz au large de l'île de Borkum en mer du Nord.

Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck (les Verts) s'oppose au projet de forage de gaz en mer du Nord au large de l'île de Borkum. Selon un aperçu dans le magazine Der Spiegel, il considère que le projet néerlandais n'est "pas nécessaire" pour assurer l'approvisionnement en énergie de l'Allemagne. Il a invoqué la protection de la mer et de la nature comme "arguments importants" contre le projet. Le gouvernement allemand attendra le résultat des procédures judiciaires en cours avant de prendre d'autres mesures.

La société néerlandaise One Dyas prévoit d'installer une plateforme de production de gaz dans les eaux territoriales néerlandaises. Certaines des opérations de forage sous la surface de la mer sont prévues dans les eaux territoriales allemandes. L'agence de l'État de Basse-Saxe pour les mines, l'énergie et la géologie (LBEG), responsable des évaluations d'impact environnemental correspondantes, n'a élevé aucune objection.

Selon l'agence, les forages prévus auront lieu à des profondeurs de 1 500 à 4 000 mètres sous la surface de la mer et ne pénétreront pas dans des zones protégées. Ni les habitants des îles Frisonnes du Nord et du continent ni la zone protégée de la mer des Wadden ne seront affectés. L'agence a également souligné la demande de gaz de l'Allemagne et le fait que le gaz importé a un bilan climatique plus mauvais.

Toutefois, un accord intergouvernemental avec les Pays-Bas est toujours nécessaire pour la production de gaz, pour lequel le ministère fédéral de l'Économie de Habeck est responsable. Une signature rapide n'apparaît pas être prévue, car Habeck a laissé entendre à Der Spiegel qu'il s'attend à des procès contre les forages et que le gouvernement allemand attendra les décisions de justice pertinentes.

Les projets d'extraction de gaz naturel à la frontière germano-néerlandaise en mer du Nord circulent depuis des années mais sont très controversés et ont été largement mis de côté avant l'attaque russe en Ukraine.

Le projet néerlandais, impliquant une plateforme de production de gaz avec une section transversale circulaire, dépend d'un accord intergouvernemental avec l'Allemagne, qui n'a pas encore été signé. Malgré cela, le ministre Habeck remet en question la nécessité de ce projet, en invoquant la protection de la mer et de la nature comme arguments importants.

