Habeck s'attend à ce que la coalition parvienne à un accord budgétaire cette semaine.

Le mercredi, il n'y avait toujours pas d'accord en vue dans le différend budgétaire. "Il y a encore de bonnes discussions de confiance", a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement Wolfgang Büchner à Berlin. "Toutes les parties impliquées sont optimistes quant à la présentation d'une bonne solution à temps", a-t-il ajouté.

Habeck a vivement critiqué le ministre fédéral des Finances Christian Lindner (FDP) auprès de "Politico" pour avoir annulé un accord de base des chefs de coalition sur le budget 2025 en raison de préoccupations juridiques.

"Rien n'aurait fuité si cela n'avait pas été rendu public, et l'accord aurait pu être conclu discrètement", a déclaré Habeck en référence aux préoccupations de Lindner. Cependant, si les responsables s'engagent publiquement à dire que quelque chose n'est pas possible ou nécessaire, "cela brûle souvent la flexibilité lors des négociations". L'incident a coûté la confiance.

Les dirigeants du SPD, des Verts et du FDP ont tenu des discussions confidentielles depuis des jours pour combler un écart de financement de cinq milliards d'euros qui subsiste encore, selon le ministère des Finances. Le projet de budget révisé doit être transmis au Bundestag et au Bundesrat d'ici la fin de la semaine, selon l'horaire actuel.

La première semaine de session du Bundestag après les vacances d'été commence le 9 septembre. À partir de ce moment, le plan budgétaire sera débattu au Parlement. Le porte-parole adjoint du gouvernement Büchner n'a pas précisé quand expire le délai de soumission du projet de budget, mais il suppose qu'il sera terminé à temps.

Le ministre des Finances Lindner n'a pas commenté le budget lors d'un événement de discussion sur le lac de Constance le matin.

Il y a eu une proposition du groupe parlementaire FDP pour une réduction générale dans tous les départements. "Une réduction générale de 1,5 % dans tous les départements est une solution possible qui peut être discutée", a déclaré le vice-chef du groupe parlementaire Christoph Meyer au journal "Bild" mercredi.

Le FDP voit toujours un potentiel d'économies dans le secteur social. despite the massive criticism, the liberals insist on their demand for cuts to the citizen's income. The FDP's social expert, Pascal Kober, dismissed objections from the Federal Ministry of Labor, saying that the law would have to be changed if necessary.

Le président du groupe parlementaire FDP Christian Dürr a récemment appelé à une réduction de 14 à 20 euros par mois. Les taux sont actuellement trop élevés, a-t-il dit, et un taux d'inflation plus élevé a été supposé pour le calcul que celui qui s'est réellement produit.

Le ministre des Finances Lindner a approuvé la position de son président de groupe parlementaire. Il veut donner aux bénéficiaires de l'allocation pour le revenu de base tout, "mais l'allocation pour le revenu de base est financée par le contribuable", a déclaré Lindner. Le bénéfice social de l'État doit refléter le minimum de subsistance socio-économique pour s'assurer que personne en Allemagne ne vit dans la pauvreté existentielle. Cependant, le principe est que les gens travaillent pour leur subsistance. Il s'agit d'une question de responsabilité envers les contribuables.

Le FDP a déjà répété à plusieurs reprises sa demande de réduction de l'allocation pour le revenu de base. Le SPD et les Verts, ainsi que les associations sociales et les syndicats, s'y opposent.

Habeck a exprimé sa déception face à la décision du ministre fédéral des Finances Christian Lindner d'annuler un accord de coalition sur le budget 2025, le qualifiant d'incident érodant la confiance dans les négociations budgétaires.

Malgré la critique de Habeck et d'autres, Christian Lindner a réaffirmé la position du FDP sur les éventuelles réductions de l'allocation pour le revenu de base, en affirmant qu'elle doit refléter le minimum de subsistance socio-économique et que les gens doivent travailler pour leur subsistance.

Lire aussi: