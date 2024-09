Habeck salue le rétablissement rapide de la présence des Verts.

L'esprit de Habeck est resté élevé même après la démission de la direction du parti vert. Il a félicité Lang et Nouripour pour leur travail et a réaffirmé l'importance d'une restructuration rapide du parti.

Dans une interview accordée à RTL/ntv lors du festival Bits & Pretzels à Munich, le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck a exprimé sa confiance dans la trajectoire des Verts, malgré les récents départs dans l'aile jeunesse du parti et les remous au sein de la direction.

Habeck a salué les efforts de Nouripour et Lang pour apporter un peu de répit dans un climat difficile pour le parti après les élections. Il a également félicité la rapidité avec laquelle deux nouveaux dirigeants, Franziska Brantner et Felix Banaszak, ont pris les rênes du parti et réorganisé l'aile jeunesse, ce qui a de nouveau amélioré les chiffres des sondages.

Quant à la réorganisation, Habeck s'est dit satisfait de la rapidité et de l'harmonie du processus, déclarant : "C'est formidable que le parti se remette en ordre si rapidement et sans trop de controverse." Il a prévu d'autres changements à différents niveaux.

En ce qui concerne le potentiel clivage entre l'aile jeunesse des Verts et le reste du parti, Habeck a adopté une vision plus nuancée. Il a reconnu que les jeunes et les primo-votants avaient déserté les Verts, mais a souligné que le noyau de leur organisation de jeunesse resterait intact et que de nombreux membres continueraient à participer. Il a vu cela comme une opportunité de réflexion et d'amélioration : "Nous devons nous examiner à tous les niveaux pour déterminer si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et comment nous pouvons faire mieux."

La Commission du parti vert a été essentielle pour faciliter la réorganisation rapide du parti, comme l'a reconnu le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck. Habeck a également mis en avant le rôle important de la Commission dans l'assurance de l'harmonie pendant ce processus, ce qui a ainsi contribué à atténuer tout potentiel

