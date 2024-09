Habeck préconise que le gouvernement finance l'expansion du réseau à l'avance.

Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, plaide en faveur d'une prise en charge par le gouvernement des coûts d'extension du réseau de transport d'électricité en Allemagne. Selon lui, il s'agit d'investissements à long terme pour les générations futures, comme il l'a déclaré lors de sa visite à l'aciérie électrique de Georgsmarienhütte. Il estime qu'il est essentiel de répartir ces coûts dans le temps en utilisant des fonds publics pour les préfinancer, ce qui réduirait immédiatement les frais de réseau. "Je soutiens cette idée", a-t-il déclaré, précisant que ce plan était déjà en cours avant la décision de la Cour constitutionnelle sur le budget fédéral. Cependant, le mécanisme de financement doit être réorganisé maintenant.

Les réseaux de transport d'électricité nécessitent une extension principalement du nord au sud pour acheminer l'énergie éolienne vers les zones industrielles de l'ouest et du sud. Ces coûts sont ensuite transférés sur les factures d'électricité, ce qui a entraîné une augmentation significative de cette part ces derniers temps et devrait continuer à augmenter. Pour les consommateurs domestiques, cela représente environ un quart du prix de l'électricité. Dans l'industrie, cela dépasse généralement 50 %, atteignant plus de 50 % actuellement à Georgsmarienhütte.

"Cela mine notre base", a commenté Alexander Becker, directeur général de l'entreprise. En conséquence, nous ne pouvons pas mettre en œuvre une partie importante des investissements prévus. "Cette tendance va se poursuivre", a-t-il averti. "Nous avons désespérément besoin d'un soulagement des frais de réseau". Sinon, nous continuerons à souffrir en termes de compétitivité.

L'aciérie électrique de Georgsmarienhütte a remplacé ses fours à Coke à charbon par un four électrique à arc en 1994, financé par ses propres ressources. L'usine consomme autant d'électricité que toute la ville d'Osnabrück voisine. Elle fabrique de l'acier à partir de déchets et le affine davantage. Pour réaliser cet "affinage", une nouvelle usine a commencé ses opérations au début de l'année, alimentée désormais par de l'électricité renouvelable

