Avant de signer potentiellement un accord germano-néerlandais sur l'extraction de gaz au large de Borkum, le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck attend les décisions de justice. "Ce n'est pas une décision juridiquement contraignante aujourd'hui, elle sera certainement contestée", a déclaré le politique Vert à Berlin. Ce n'est qu'après les jugements pertinents que sera prise une décision sur la signature de l'accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Des associations environnementales prévoient de recourir à la justice contre le projet.

L'autorité régionale de Basse-Saxe a accordé à la société néerlandaise One-Dyas un permis valable 18 ans. Cependant, pour les forages qui s'étendent sur le territoire allemand sous la surface de la mer, un accord entre les deux pays est également nécessaire.

Habeck : Impact sur la sécurité énergétique minimal

"Il s'agit d'un gisement de gaz relativement petit", a déclaré Habeck. "C'est moins que la consommation annuelle de gaz de l'Allemagne et sera étalé sur des décennies." L'impact sur la sécurité énergétique ou les prix serait au maximum minimal.

"Et c'est une zone écologique très, très sensible", a souligné Habeck. Le parc national de la mer des Wadden est "une perle de la conservation de la nature". Le site du patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait être retiré si l'extraction avait lieu. "Il y a donc beaucoup de 'mais' à considérer." Ces derniers sont maintenant examinés, "c'est-à-dire les critères de conservation de la nature". Le débat public sur le fait de savoir si c'est le bon endroit pour l'extraction de gaz vient tout juste de commencer.

La production de gaz projetée à partir du champ offshore de Borkum pourrait potentiellement influencer la décision de signer l'accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas.

