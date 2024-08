- Habeck plaide pour une modification des incitations à l'utilisation de la biomasse

Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck a présenté un "plan de biomasse à large spectre". "Le biogaz a le potentiel de rester important dans la future structure énergétique", a déclaré le politique Vert à l'agence de presse allemande à Berlin. "D'une part, les installations font partie de l'infrastructure de chauffage ou de construction. D'autre part, le biogaz peut être utilisé de manière flexible - principalement lors de périodes de vent et de soleil faibles". Le projet vise à réduire les dépenses de subventions.

Les subventions pour de nombreuses entités prendront bientôt fin

L'énergie issue de la biomasse est dérivée de plantes, notamment de cultures telles que le maïs ou le colza, et de déchets et de résidus agricoles et forestiers. Le biogaz et l'huile végétale peuvent être produits à partir de cette matière organique. Environ 9 % de la consommation totale d'électricité en Allemagne au premier semestre de cette année provenait de la biomasse. Dans l'ensemble, la biomasse représentait environ 58 % de la dépendance du pays aux sources d'énergie renouvelable.

Entre 2004 et 2011, il y a eu une forte augmentation de l'utilisation de la biomasse dans la production d'énergie, selon un représentant du ministère de l'Économie. "De nombreuses personnes ont depuis mis en place des solutions innovantes et locales, par exemple en transformant des lisiers nuisibles en électricité ou en établissant des réseaux de chaleur", ont-ils ajouté. Cependant, les subventions pour de nombreux opérateurs d'installations prendront fin après 20 ans, et la demande de nouvelles offres de subventions est considérablement supérieure à l'offre. "De nombreux opérateurs d'installations et leurs consommateurs de chaleur sont préoccupés par l'avenir. Nous reconnaissons leurs préoccupations."

Compensation pour la production d'énergie variable

Cependant, la biomasse est considérée comme une "ressource limitée et précieuse qui doit être utilisée judicieusement", a confirmé le représentant. La biomasse peut contribuer à équilibrer la production d'énergie intermittente des éoliennes et des panneaux solaires, par exemple.

À l'avenir, les subventions seront accordées aux installations raccordées à une infrastructure de chauffage ou de construction, selon les déclarations du ministère. Les installations capables de produire de l'électricité selon les besoins recevront des subventions accrues. Le financement ne sera accordé que pendant les pics de demande d'électricité. Ceux qui passent du système de subventions existant au nouveau système seront également autorisés à le faire pendant leur période de subvention actuelle. Les propositions font partie de la réforme proposée de la "loi sur l'industrie énergétique".

Le ministre de l'Énergie de Thuringe Bernhard Stengele (Les Verts) avait précédemment exhorté Habeck à améliorer les critères de subvention. Sans planification à long terme, les installations de biogaz risquent de devenir obsolètes. Il a approuvé l'annonce de Habeck. Il est essentiel pour l'Allemagne de l'Est et la Thuringe que le gouvernement fédéral soutienne les opérateurs d'installations. "Des conditions de subvention améliorées, des valeurs d'offre plus élevées et l'abolition du quota sud sont des conditions préalables essentielles pour qu'ils disposent de plus de clarté et de sécurité de planification", a déclaré Stengele. "Nous avons besoin d'énergie de biomasse pour une transition énergétique stable".

