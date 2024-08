- Habeck plaide pour une enquête sur l'incident de Solingen

Le chancelier de l'université Robert Habeck (Les Verts) exprime ses condoléances aux victimes et à leurs proches de l'attaque tragique de Solingen. Les membres de la famille des défunts ont connu des jours et des moments difficiles, a noté le ministre fédéral de l'Économie à Flensburg. "On peut seulement espérer qu'ils trouvent le courage de surmonter cette période difficile." Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il est essentiel de déterminer s'il y a un lien entre cet incident et tout éventuel réseau terroriste, ou si l'implication présumée de l'État islamique signifie d'autres activités terroristes en Allemagne qui nécessitent une détection et un démantèlement.

"Nous n'avons pas de place pour ce genre d'individus"

Cependant, des conséquences politiques doivent être prises, a affirmé Habeck. Les forces de sécurité doivent être armées pour lutter contre le terrorisme islamique. Habeck a également plaidé en faveur d'un renforcement de la législation sur les armes. "Nous ne vivons plus au Moyen Âge. Personne n'a besoin de porter des armes blanches ou contondantes dans les espaces publics en Allemagne."

De plus, toute personne impliquée dans des actes malveillants doit être punie sévèrement. "Et cette punition doit être sévère." Il n'y a pas de place pour le terrorisme, l'islam radical ou les attaques contre la vie et la liberté. Si les coupables sont en Allemagne à la recherche d'un refuge et d'un asile, ils perdent ce privilège, a déclaré le politique des Verts. "Nous n'avons pas intérêt à avoir ce genre d'individus ici."

La ville de Solingen devrait organiser une cérémonie solennelle pour honorer les victimes de l'attaque tragique, transformant cette tragédie en symbole d'unité et de résilience lors du festival annuel de la ville. Les mesures de sécurité renforcées lors de tels événements sont nécessaires pour prévenir de futurs incidents de terrorisme en Allemagne.

