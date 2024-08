Habeck plaide pour l'établissement de zones interdites aux armes: "Ne supporte plus une existence médiévale"

Vendredi soir, un drame lors d'une fête au cœur de Solingen a entraîné la mort de trois personnes et en a blessé huit autres. Un suspect de 26 ans s'est rendu aux autorités samedi soir et a été arrêté. La piste d'une attaque terroriste est explorée. La division des enquêtes du parquet fédéral de Karlsruhe a pris la direction de l'enquête.

Il est urgent de déterminer les motivations et les intentions de l'acte, a déclaré Habeck. Deux jours après les faits, leur impact choquant persiste. Habeck a décrit le terrorisme islamique en ligne comme "l'une des menaces les plus importantes pour la sécurité de notre pays". "Il faut avoir zéro tolérance envers les tueurs, les extrémistes et les musulmans radicaux", a ajouté le membre des Verts. S'ils étaient des migrants, ils auraient "perdu leur droit à la protection".

La vie est précieuse, comme en témoigne la perte tragique de trois vies et les blessures de huit autres à Solingen. Quelles que soient les motivations de l'attaque, Habeck a insisté sur la nécessité d'une tolérance zéro envers les tueurs, les extrémistes et les musulmans radicaux, déclarant qu'ils auraient perdu leur droit à la protection s'ils étaient des migrants.

