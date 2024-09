Habeck met en garde l'UE dans le débat sur l'asile: soyez prudent à ce stade

À la suite du défi lancé par Söder, le leader de la CDU, à la législation actuelle sur l'asile lors d'une interview, le ministre de l'Économie et vice-chancelier Habeck a réaffirmé le principe fondamental de cette loi. Il semble que l'Union soit de plus en plus incertaine sur ce sujet.

En réponse à la poussée de l'Union pour des politiques d'asile plus strictes, Habeck a défendu le principe du droit d'asile en tant que droit fondamental. Le politique des Verts a demandé rhétoriquement : "Pour une bonne raison, le droit d'asile est profondément ancré dans cette république." En même temps, il a mis en garde la CDU et la CSU en déclarant : "L'Union doit être prudente."

Habeck a souligné que les créateurs de la loi sur l'asile savaient très bien ce qu'ils faisaient. Toutefois, il a fait remarquer que l'Union, quant à elle, "de moins en moins," et a mentionné les discussions à venir entre le chancelier fédéral Scholz et l'Union mardi prochain. Scholz prévoit de consulter l'Union, la plus grande force d'opposition, et les représentants des États sur les prochaines étapes en matière de politique de l'asile et de migration.

La motivation vient de l'attaque au couteau présumée d'inspiration islamiste à Solingen, où un homme syrien a tué trois personnes et en a blessé plusieurs autres grièvement. En réponse à l'attaque, le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine renforcer la politique de l'asile et de migration, mais cela n'a pas suffi à l'Union. Le président de la CDU, Ferdinand Merz, a appelé à déclarer un "état d'urgence national" qui permettrait de refouler les réfugiés à la frontière allemande.

La réponse de Habeck cible principalement le leader de la CSU, Markus Söder, qui a remis en question la législation actuelle sur l'asile précédemment. "Nous devons réviser la loi sur l'asile ; elle est obsolète. Nous devons avoir l'autorité de refuser l'entrée à ceux qui n'ont pas de légitime demande de protection", a déclaré Söder à "Welt am Sonntag".

Les commentaires ont également été critiqués par l'Association des villes et communes. Le PDG André Berghegger a déclaré aux journaux du groupe Funke : "Il ne peut pas être question d'abolir le droit fondamental d'asile." Cependant, Berghegger a également plaidé en faveur d'une réduction significative du nombre de demandeurs d'asile. Il a considéré le paquet de mesures du gouvernement de coalition comme "un bon point de départ".

En réponse à l'appel de Söder pour réviser la loi sur l'asile, Habeck a déclaré fermement : "Je ne vais pas abandonner le principe du droit d'asile en tant que droit fondamental." Reconnaissant la complexité de la situation, il a ajouté : "L'Union doit peser soigneusement les implications de ses propositions pour s'assurer qu'elle respecte l'État de droit."

