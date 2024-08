Habeck: la crise économique ne peut pas être résolue en claquant un doigt

L'économie allemande est actuellement en récession avec un pied dedans. La reprise attendue a été reportée à plusieurs reprises. Le ministre de l'Économie Habeck voit plusieurs raisons à cela. "La Chine vacille" et il manque d'investissements. Cependant, il est optimiste que l'initiative de croissance aura un effet.

La faiblesse de l'économie allemande est plus persistante que prévu par le gouvernement de la coalition du trafic lumineux, selon le vice-chancelier Robert Habeck. despite avoir signalé plusieurs fois une lueur d'espoir à l'horizon, le ministre de l'Économie a déclaré à Berlin aux journalistes que la reprise a été reportée à plusieurs reprises. Cela est également dû à la forte dépendance au commerce avec la Chine.

"La Chine vacille", a déclaré le politique des Verts. En outre, les investissements nécessaires dans les infrastructures font défaut, et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée a été réagie trop tard. "Tout cela se fait sentir maintenant et ce n'est pas quelque chose qui peut être réparé en claquant des doigts."

L'économie allemande est actuellement en récession. Le produit intérieur brut a diminué de 0,1 pour cent au deuxième trimestre, après avoir augmenté de 0,2 pour cent au premier trimestre de l'année. Deux trimestres négatifs consécutifs sont considérés comme une récession technique.

Mesures pour renforcer l'emplacement

Habeck a déclaré qu'il était nécessaire de créer plus d'incitations aux investissements. Au moins, des taux d'intérêt plus bas peuvent être attendus au cours de la deuxième moitié de l'année. En outre, les mesures pour renforcer l'emplacement - l'initiative de croissance - doivent être mises en œuvre. "Celles-ci doivent maintenant également venir rapidement." On espère que le Bundesrat y participera cette fois-ci.

49 mesures individuelles sont prévues pour rendre l'Allemagne plus attractive pour les entreprises et les investisseurs ainsi que pour les travailleurs qualifiés étrangers. La coalition de la lumière du trafic du SPD, des Verts et du FDP compte sur le paquet de mesures pour entraîner une croissance supplémentaire d'environ la moitié d'un point de pourcentage l'année prochaine. Cela représenterait 26 milliards d'euros de production économique supplémentaire. Les économistes sont sceptiques quant à la possibilité d'atteindre cet objectif.

Dans le rapport mensuel du ministère de l'Économie, il est indiqué que les conditions pour une reprise dans la deuxième moitié de l'année sont toujours données. Les ménages privés disposent de plus d'argent en raison de taux d'inflation en baisse et de Simultaneous increases in wages in collective bargaining.

L'Allemagne comme frein

Ils regardent également moins pessimistiquement vers l'avenir. "Ainsi, des impulsions pour l'économie pourraient venir de la consommation privée dans la deuxième moitié de l'année." Le tournant des taux d'intérêt initié par la Banque centrale européenne devrait également devenir de plus en plus perceptible. Les récents sondages de la BCE indiquent une inversion de tendance de la demande de crédit en Allemagne. Cela indique une reprise des investissements. Actuellement, l'Allemagne est un frein au sein de la zone euro.

Le produit intérieur brut a augmenté de 0,3 pour cent pendant les mois d'avril à juin par rapport au premier trimestre, selon l'office statistique européen Eurostat. Au début de l'année, l'augmentation était également de 0,3 pour cent. L'économie en France s'est mieux comportée avec une augmentation de 0,3 pour cent. L'Italie a connu une augmentation de 0,2 pour cent. Le produit intérieur brut de l'Espagne a même augmenté de 0,8 pour cent.

La coalition de la lumière du trafic reconnaît la persistance de la faiblesse économique due à plusieurs facteurs, notamment la forte dépendance au commerce avec la Chine et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

