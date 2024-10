Habeck justifie l'incitation de 1 000 euros

Pour encourager les personnes au chômage de longue durée, le gouvernement a proposé d'offrir une incitation de 1 000 euros après une année d'emploi. Cependant, ce plan a suscité une vive opposition, avec le ministre de l'Économie Habeck défendant fermement sa position.

Habeck plaide en faveur du programme de "financement d'appoint", conçu pour soutenir les personnes au chômage de longue durée qui trouvent un emploi, malgré la résistance au sein de la coalition. Il le considère comme une initiative pratique et sensée qui bénéficie à la fois aux individus et aux structures sociales, ainsi qu'à l'économie nationale.

Habeck souligne que l'idée vient de la recherche sur le travail et a reçu l'approbation collective des partenaires de la coalition et du cabinet. Il a remis en question la nécessité pour les membres de la coalition de se retirer des accords communs face à la critique.

Récemment, le gouvernement a introduit des réglementations plus strictes pour les allocations de chômage. Les personnes qui refusent un emploi feront face à des sanctions accrues à l'avenir. L'initiative de "financement d'appoint" est également incluse dans ces réformes. Les personnes au chômage de longue durée qui trouvent un emploi à temps plein dans une position relevant de la sécurité sociale après douze mois peuvent être éligibles pour une seule fois une indemnité de 1 000 euros, la politique devant entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

Au sein de la coalition elle-même, la critique est abondante

Le représentant des politiques sociales du SPD, Martin Rosemann, plaide en faveur de l'arrêt du "financement d'appoint". Suite à la critique de toutes les factions de la coalition, Rosemann a déclaré à "Bild" : "Le financement d'appoint était une demande spécifique de Robert Habeck. En tant qu'expert en politiques du travail du SPD, nous partageons les préoccupations du ministère du Travail quant à ses constants soupçons."

Le secrétaire général de la CSU, Martin Huber, considère l'incitation de 1 000 euros comme une "moquerie pour ceux qui travaillent depuis des années". La coalition court le risque de provoquer des troubles sociaux et d'alimenter les tensions existantes, a déclaré Huber à "Bild". De même, l'aile du travail de la CDU a critiqué l'initiative : "Cela déçoit sans aucun doute quiconque travaille cinq ou six jours par semaine et trouve encore difficile de faire face à ses obligations financières avec son salaire", a déclaré le président de la CDA, Dennis Radtke, dans une interview avec le groupe de presse Funke.

Une autre voix sceptique est venue du FDP. Le porte-parole de la politique budgétaire Frank Schäffler a commenté : "Ce projet est absurde. Les dépenses sont déjà en train de augmenter. L'incitation doit être abolie au Bundestag." Même au sein de son propre parti, Habeck rencontre de la résistance : l'expert en politiques du travail des Verts Frank Bsirske ne considère pas l'incitation nécessaire. Il a également déclaré à "Bild" : "La plupart des personnes bénéficiaires du chômage prendront un emploi si elles en ont la possibilité."

