Habeck introduit de nouvelles incitations pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques

L'arrêt brutal des incitations environnementales a entraîné une baisse des ventes de véhicules électriques en Allemagne. Le gouvernement fédéral semble maintenant vouloir inverser cette tendance et stimuler les ventes. La situation chez Volkswagen pourrait avoir contribué à cette décision.

Le ministre de l'Économie Robert Habeck a annoncé de nouvelles réductions fiscales pour les véhicules électriques. "Nous travaillons actuellement sur des réductions fiscales supplémentaires pour les voitures électriques dans le cadre de l'initiative de croissance", a expliqué le politique Vert. Des sources du ministère de l'Économie suggèrent que le cabinet pourrait discuter de cela dès demain. "L'industrie automobile est un élément clé de la base industrielle allemande et nous voulons la maintenir telle quelle." Les grands constructeurs automobiles et leurs fournisseurs offrent des emplois à des dizaines de milliers de personnes, stimulent la croissance dans diverses régions et promeuvent l'innovation dans divers secteurs.

Concernant la situation de Volkswagen, Habeck a déclaré que "les décisions commerciales comme celles actuellement en discussion" devaient être prises "dans l'intérêt de cette responsabilité". Il a exhorté VW à prendre des décisions en consultation étroite avec les syndicats.

La marque principale VW a annoncé un plan d'austérité plus strict la veille après une réunion de la direction et n'exclut plus les fermetures d'usines et les licenciements. Le PDG Oliver Blume a attribué cela à la situation difficile sur le marché automobile européen et à la compétitivité diminuée des sites de production allemands.

"L'Union a peu de compréhension de la viabilité à long terme"

Habeck a expliqué que les efforts de transformation pour l'industrie automobile étaient "actuellement massifs". Les constructeurs automobiles allemands doivent concurrencer à l'échelle mondiale. "Un facteur clé de l'emplacement est également la sécurité de planification à long terme" - comme celle promise par l'exigence de l'UE que seuls les véhicules neutres en CO2 puissent être nouvellement immatriculés à partir de 2035.

"Ceux qui, comme Friedrich Merz et Markus Söder, préconisent le retrait, perdent en crédibilité et démontrent une mauvaise compréhension de la viabilité à long terme", a critiqué Habeck, en faisant référence aux dirigeants de la CDU et de la CSU. Une stratégie de revirement est préjudiciable et a déjà causé une incertitude significative dans les investissements dans la chaîne d'approvisionnement. "Seule la Chine en profite, étendant ainsi son développement technologique."

Le gouvernement fédéral a promu la mobilité électrique depuis plusieurs années. "Nous continuerons à soutenir la transformation avec des mesures à la fois du côté de la demande et de l'offre", a promis Habeck.

Les immatriculations de V.E. chutent

Les immatriculations de véhicules électriques ont été en baisse en Allemagne depuis plusieurs mois - en juillet, environ 30 100 V.E. ont été immatriculés, soit un tiers de moins qu'en 2021. La part de marché des véhicules électriques purs était ainsi de moins de 13 %.

L'une des raisons est l'arrêt de l'aide publique à l'achat de véhicules électriques de l'année dernière. La coalition du trafic lumineux a étonnamment et soudainement supprimé le bonus environnemental. Celui-ci avait dernièrement atteint 4 500 euros pour un prix de liste net du modèle de base du véhicule de 40 000 euros et 3 000 euros pour un prix de liste net de plus de 40 000 euros à 65 000 euros.

Les subventions de l'État pour l'achat de véhicules électriques respectueux de l'environnement avaient été financées jusqu'à présent par le Fonds pour le climat et la transformation (KTF). Cependant, la Cour constitutionnelle fédérale a retiré 60 milliards d'euros du KTF. Jusqu'à présent, environ 10 milliards d'euros avaient été versés pour environ 2,1 millions de véhicules électriques dans le cadre du bonus environnemental depuis 2016, selon les chiffres du ministère.

D'autres raisons pour la baisse actuelle des ventes sont les prix élevés. Les appels croissants de la politique pour un éloignement de l'arrêt prévu du moteur à combustion en 2035 causent également de l'incertitude supplémentaire chez les consommateurs.

Le nouveau plan du gouvernement fédéral comprend des réductions fiscales fraîches pour les véhicules électriques, visant à stimuler leur fabrication et leurs ventes, reconnaissant leur importance pour la base industrielle allemande et l'innovation. Malgré la situation difficile de Volkswagen, le ministre de l'Économie Robert Habeck a souligné la nécessité pour la marque principale de prendre des décisions informées dans l'intérêt de la viabilité à long terme de l'industrie.

Lire aussi: