- Habeck fait de la publicité pour la pompe à chaleur.

Robert Habeck, ministre fédéral de l'Économie, conseille aux propriétaires de se convertir rapidement aux pompes à chaleur. "Tant que je suis ministre, nous maintiendrons constamment la promotion", a-t-il déclaré lors d'une visite à Stiebel Eltron, fabricant de pompes à chaleur à Holzminden, en Basse-Saxe. "Attendre n'en vaut pas la peine. Maintenant est le moment si l'on veut remplacer un ancien chauffage au gaz ou à l'huile." L' Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU/CSU) a annoncé qu'elle réduirait la promotion. "On ne sait jamais comment se dérouleront les élections."

Habeck : La pompe à chaleur augmente la valeur des bâtiments

Avec la loi sur l'énergie dans les bâtiments, entrée en vigueur au début de l'année, la conversion vers un chauffage climatiquement friendly peut être subventionnée jusqu'à 70 %. En plus d'une subvention de base, il y a une prime de rapidité et une prime de revenu. Les coûts d'investissement maximaux éligibles s'élèvent à 30 000 euros pour une maison individuelle. "La pompe à chaleur assure que la valeur des bâtiments augmente. Une pompe à chaleur fait économiser de l'argent", a promu Habeck. Il sera encore en déplacement dans le nord de l'Allemagne jusqu'à mercredi et assistera à des rendez-vous liés à la pompe à chaleur.

Cependant, les ventes de pompes à chaleur ont chuté cette année par rapport à l'année précédente. Stiebel Eltron, un fabricant allemand qui s'est spécialisé dans les pompes à chaleur depuis des décennies, souffre de cela comme l'ensemble de l'industrie. Habeck attribue cette baisse à l'industrie de la construction morose en raison des taux d'intérêt élevés et de la faible dépense des consommateurs en raison de l'inflation élevée. De plus, les technologies climatiquement friendly dans le secteur du chauffage sont introduites plus tard que prévu avec la nouvelle loi sur le chauffage.

Stiebel Eltron se prépare à des licenciements

Le président du conseil de surveillance, Ulrich Stiebel, a admis que son entreprise ne pourrait pas éviter "une mesure de personnel maintenant". En même temps, il a démenti un rapport du "Handelsblatt" selon lequel environ 1 000 employés pourraient être touchés. "Oui, nous devons réduire le personnel, mais pas à cette échelle." Depuis mars, une partie de la main-d'œuvre est en travail réduit. Stiebel Eltron emploie environ 2 600 à 2 700 personnes à ses sites allemands et environ 5 500 dans le monde, selon un porte-parole de l'entreprise.

During his visit, Habeck also spoke to around 25 representatives of IG Metall and the works council, who had gathered. They demanded, among other things, a more predictable policy and relief for energy-intensive companies.

Habeck emphasized the importance of German manufacturers like Stiebel Eltron in the transition towards climate-friendly heating solutions. With the decline in heat pump sales this year, Habeck acknowledged the challenges faced by the industry but stressed the potential for growth in Germany, being a key market for heat pumps.

Given the current promotional measures in place for heat pumps in Germany, property owners in Germany might consider investing in a heat pump, as it not only contributes to climate-friendliness but also increases the value of their buildings.

