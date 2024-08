Habeck dévoile une importante initiative financière visant à soutenir des projets durables sur le plan environnemental au sein des petites et moyennes entreprises.

L'administration nationale incite les PME à adopter des pratiques plus vertes en mettant en place un plan d'aide financière massif d'une valeur de milliards d'euros. Vendredi, le Vice-Chancelier Robert Habeck a présenté l'initiative BIK, qui signifie "Financement fédéral pour l'industrie et la protection du climat", à Berlin. Ce programme, qui se déroulera jusqu'en 2030, réserve initialement environ 3,3 milliards d'euros. Les entreprises peuvent soumettre leurs candidatures pendant une période de trois mois commençant en septembre. Les fonds proviendront du Fonds pour le climat et la transformation (KTF).

Le ministre de l'Économie Habeck a souligné que l'initiative BIK correspond aux objectifs des accords de l'engagement climatique, dans lesquels le gouvernement subventionne les coûts supplémentaires de la production écologique par rapport à la fabrication conventionnelle. Cette initiative est sans précédent parmi les nations développées à l'échelle mondiale, avec pour objectif de rendre l'Allemagne neutre en carbone d'ici 2045. Les deux programmes de financement sont mutuellement exclusifs, selon les directives du ministère.

Pour les petites et moyennes entreprises, l'initiative BIK commence à financer des projets d'une valeur de 500 000 euros, tandis que les plus grandes entreprises doivent avoir au moins un million d'euros. Pour les projets d'une valeur de 15 millions d'euros ou plus, une contribution de 30 % des États fédéraux est requise.

Le premier module de l'initiative BIK se concentre sur l'optimisation des processus industriels ou sur les installations allemandes qui cherchent à réduire leurs émissions de CO2 d'au moins 40 %. Les industries clés telles que l'acier, le verre, les céramiques, le papier, le ciment ou la chaux sont la priorité. Selon le ministère de l'Économie verte, "Le financement maximal possible de 200 millions d'euros par entreprise peut être obtenu grâce au module 1".

Le deuxième module priorise la capture, le stockage et l'utilisation du CO2 - abrégé en CCS ou CCU. Ce module pourrait aider à financer et à innover dans les domaines où les émissions de CO2 sont inévitables, tels que les secteurs de la chaux, du ciment et du traitement thermique des déchets. Les projets admissibles peuvent obtenir jusqu'à 30 millions d'euros de financement, tandis que les projets de recherche industrielle peuvent obtenir jusqu'à 35 millions d'euros.

Selon le ministère de l'Économie verte, la Commission est chargée de surveiller la distribution des fonds du Fonds pour le climat et la transformation (KTF). Les directives de la Commission garantissent que les programmes de financement, tels que l'initiative BIK et le module 1, sont mis en œuvre de manière équitable et efficace.

