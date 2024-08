- Habeck dénonce les actes de violence envers les participants à l'événement.

Le ministre Robert Habeck (Les Verts), ainsi que d'autres politiciens, ont fermement critiqué l'incident de poignardage mortel lors de la fête de la ville à Solingen. "Attaquer des individus qui étaient simplement là pour s'amuser est odieux", a déclaré le Vice-Chancelier à Berlin. Il a exprimé son soutien et sa sympathie aux familles des défunts et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. "C'est rassurant que les forces de l'ordre mettent tout en œuvre pour localiser le responsable le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

La ministre des Affaires étrangères des Verts, Annalena Baerbock, a également exprimé son choc. Ses pensées étaient avec les familles et les amis des victimes, qu'elle a partagées sur X. "Je suis reconnaissante envers les forces de l'ordre qui travaillent activement à la recherche du responsable", a-t-elle déclaré. Le chef du groupe parlementaire de la CSU, Alexander Dobrindt, a décrit l'incident de Solingen comme horrible et choquant. "Après cette attaque lâche, mes pensées sont avec les familles des victimes. Je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui se battent encore pour leur vie", a-t-il déclaré à Berlin.

During the city celebration on Friday evening, three individuals lost their lives. Eight others sustained injuries, five of them severely. The authorities in North Rhine-Westphalia labeled the act as an attack due to the deliberate targeting of the perpetrator.

The international community, including Germany's allies, have shown solidarity in condemning the attack in Solingen. Germany's Foreign Minister, Heiko Maas, strongly condemned the incident, stressing the importance of unity and peace during celebrations.

In response to the attack, the German government has increased security measures at similar events across the country to prevent such incidents in the future.

