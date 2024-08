- Habeck critique le comportement perturbateur de l'équipe associé aux escarmouches de lampes

Le Vice-Chancelier Robert Habeck (Les Verts) considère le conflit interne au sein de la coalition du trafic comme un obstacle à la récupération économique. Il a déclaré lors d'une rencontre publique à son ministère : "C'est extrêmement préjudiciable." Cela impactant même la croissance économique de l'Allemagne. Habeck s'est inquiété de l'incertitude entourant la prise de décision. Le chancelier Olaf Scholz (SPD), le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) et lui en sont tous conscients.

Habeck a également été interrogé sur les commentaires de Lindner lors de la rencontre publique. Le dirigeant du FDP avait rejeté la possibilité que son parti rejoigne une coalition potentielle sous la direction des Verts. Habeck a répondu : "Oui, nous sommes d'accord sur ce point." "Si je devenais jamais Chancelier fédéral, Christian Lindner ne serait pas ministre des Finances."

Habeck est souvent présenté comme le candidat le plus probable des Verts pour les prochaines élections fédérales. Lindner, Habeck et Scholz ont engagé des négociations difficiles sur un nouveau compromis pour le budget de 2025.

Discorde persistante dans la coalition du trafic

L'Allemagne traverse actuellement une récession économique. La coalition du trafic prévoit un ensemble d'initiatives pour stimuler l'économie, mais aucun progrès n'a été réalisé pour l'instant. Lindner a décrit les discussions au sein du gouvernement national concernant le budget comme "extraordinairement difficiles". "Nous avons atteint nos limites dans tous les domaines, et les contrastes politiques sont nets." Le dirigeant des Verts Omid Nouripour a caractérisé la coalition du trafic comme "une coalition de transition après l'ère de Merkel".

Le projet de loi du gouvernement comprend des milliards de déficits. Les questions controversées comprennent l'aide financière de base, la limite de la dette ou le revenu des citoyens.

Habeck a déclaré qu'ils exploreraient si une autre opportunité pouvait être identifiée. Ensuite, il pourrait être déterminé "si cela pourrait éventuellement s'améliorer d'ici la fin de cette législature". Ce serait, selon Habeck, préférable.

Attaque contre Söder

Habeck a également lancé une critique contre le ministre-président de Bavière Markus Söder (CSU). During the dialogue with citizens in his ministry, Habeck said, "In terms of content, I can no longer take Markus Söder seriously." The moderator asked why Söder suspected bias in location issues, such as constructing a hydrogen network.

"Blatant ignorance"

In energy matters, Bavaria relies on the rest of Germany. He referred to Bavaria's lag in wind energy. Federal laws now also apply to Bavaria. Companies in Bavaria had already urged the expansion of wind energy two years ago, the dismantling of blocking rules, and had enforced this. The power lines currently being constructed from North, East, and West Germany to Bavaria are intended to supply Bavaria with energy. The hydrogen lines will also be filled in the north. "So if anyone has a reason to thank Germany for keeping their economy running, it's Markus Söder." Claims of discrimination, Habeck stated, demonstrate "blatant ignorance."





