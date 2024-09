Habeck confirme une fois de plus que le stockage de gaz est suffisant pour l'hiver prochain.

Le ministre de l'Économie du République fédérale, Robert Habeck, considère que l'Allemagne est prête en termes d'approvisionnement en gaz. Lors d'une visite à Meyer Werft à Papenburg, le membre des Verts a déclaré que l'Allemagne avait largement terminé ses préparatifs. Les installations de stockage de gaz sont à nouveau pleines pour l'hiver prochain, et il y a également une capacité de réserve via les terminaux GNL.

Cependant, une attention particulière est toujours portée à la dépendance au gaz en Europe du Sud-Est, qui provient de Russie via la Turquie ou l'Ukraine. Des pays comme l'Autriche en sont affectés. Le danger imminent pour l'Allemagne a été atténué. En ce qui concerne les prix, Habeck a mentionné que l'offre de gaz augmenterait, ce qui aurait des répercussions sur les prix du gaz et de l'électricité en Allemagne.

Il y a deux ans, le gouvernement allemand a déclaré la "phase d'alerte" du plan d'urgence gazier, qui est la deuxième étape sur trois, en réponse à une baisse significative des approvisionnements en gaz russe. Habeck a également mis en place des mesures à l'époque pour réduire la consommation de gaz dans l'industrie et augmenter les stocks. L'Allemagne a désormais réussi à se libérer de sa dépendance précédente au gaz russe. Mercredi soir, Habeck a informé le "Neue Osnabruecker Zeitung" lors d'un dialogue citoyen qu'il n'y avait plus de pénurie de gaz.

L'Aide environnementale Allemagne a exhorté le gouvernement fédéral à retirer rapidement la "phase d'alerte" du plan d'urgence gazier et à la réduire au niveau d'alerte précoce. Cela indique également qu'il n'y a plus de nécessité d'étendre de nouveaux terminaux GNL. La loi sur l'accélération du GNL, permettant une construction plus rapide de nouvelles installations avec une protection juridique réduite, devrait être abolie immédiatement.

Les installations de stockage de gaz, pleines pour l'hiver prochain, témoignent de la préparation de l'Allemagne en matière d'approvisionnement en gaz, au-delà des installations de stockage. De plus, la capacité de réserve via les terminaux GNL offre une couche de sécurité supplémentaire, garantissant que l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est solide.

