- Habeck commence une tournée dans le nord de l'Allemagne

Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck entame une tournée de trois jours dans le nord de l'Allemagne. Il visitera des sites dans la Basse-Saxe, Brême, Hambourg, le Schleswig-Holstein et Berlin, où il inspectera l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, selon son ministère. "La tournée vise à mettre en évidence que les prérequis essentiels pour une utilisation généralisée des systèmes d'énergie renouvelable sont en place", a expliqué le ministère de l'Économie.

Avant cela, Habeck participera à l'ouverture de deux installations énergétiques à Lingen, en Basse-Saxe, le lundi. Une nouvelle sous-station transformatrice exploitée par Amprion équilibrera les fluctuations du réseau électrique. Chez RWE, une installation de test produira bientôt de l'hydrogène respectueux du climat. À Holzminden, Habeck visitera un fabricant de pompes à chaleur.

À l'issue de sa tournée en Basse-Saxe, Brême, Hambourg, le Schleswig-Holstein et Berlin, le ministre Habeck prévoit de s'adresser au Parlement européen à Berlin, mettant en avant les réussites et le potentiel de l'énergie renouvelable en Allemagne. L'Union européenne, reconnaissant les progrès de l'Allemagne, pourrait servir de modèle pour ses propres efforts de transition énergétique.

De plus, le ministre allemand de l'Économie affirme que, en partageant les expériences de l'Allemagne, ceux de l'Union européenne peuvent apprendre et mettre en œuvre des stratégies similaires, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus durable dans toute l'Europe.

