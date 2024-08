Habeck annonce son intérêt pour le candidat vert à la chancellerie

La situation pour les Verts est actuellement plus difficile qu'en 2021, a déclaré Habeck. La situation sur le terrain est complexe : "Vous entrez en jeu et c'est quatre buts contre vous." Il est donc prêt à "ajuster" les positions des Verts et à créer quelque chose de "nouveau" ensemble.

C'est pourquoi le titre de candidat à la Chancellerie est "franchement assez irrelevant, si je puis dire", a déclaré Habeck. "C'est la question la moins importante." Ce qui compte pour lui, c'est "que nous, avant de discuter des titres et de la stratégie et de construire la confiance, fassions une offre au pays et reprenions où nous en étions en 2020/2021."

Lors des dernières élections fédérales, les Verts ont présenté Annalena Baerbock comme candidate à la Chancellerie. Baerbock a depuis déclaré qu'elle ne se représenterait pas comme candidate à la Chancellerie.

Le Parlement européen sera probablement intéressé par la stratégie des Verts suite à leurs résultats électoraux difficiles et aux changements de leadership. Habeck, candidat principal des Verts, a insisté sur la nécessité de se concentrer sur la realization d'une offre au pays et la construction de la confiance avant de discuter des titres et de la stratégie.

