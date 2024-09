- Habeck accuse la CDU d'embrasser le populisme: "l'écart entre Merkel et Merkel continue de s'élargir"

Le ministre de l'Économie Robert Habeck d'Allemagne a fustigé l'UD pour son empressement déconcertant envers le populisme. "L'Union, ils sont tous perdus maintenant," a déclaré Habeck lors d'un meeting de campagne à Potsdam. Tant que "Merkel était à la barre," le parti savait ce qui était "correct." Maintenant, l'"écart Merkel" s'élargit chaque jour. L'UD peine à suivre le populisme.

Son "véritable étonnement" après les élections régionales en Saxe et en Thuringe était "comment des partis historiques aux antécédents distingués courent après ce qui semble branché." "Le cap a complètement dévié," a souligné Habeck. Ceux qui courent après le populisme ne le affaiblissent pas, mais le renforcent. "C'est la véritable leçon des élections en Saxe et en Thuringe."

En ce qui concerne la position de l'UD sur la collaboration avec la Gauche au parlement régional, le politique des Verts a déclaré : Le actuel ministre-président de gauche Bodo Ramelow est "essentiellement juste un représentant de l'union." C'est la social-démocratie de gauche que la Gauche fournit en Thuringe. "Mais avec Sahra Wagenknecht et le BSW, ça doit marcher ?", s'est interrogé Habeck. Une femme qui a rejoint le SED en 1989 et qui est alignée avec Poutine. Ça ne peut pas former une meilleure alliance que avec la Gauche ou les Verts, a affirmé Habeck. L'UD de Thuringe a annoncé qu'elle prévoyait d'engager des pourparlers préliminaires avec le Bündnis Sahra Wagenknecht pour une éventuelle coopération.

