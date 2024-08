- Habeck à l'indice ZEW: la crise économique s'aggrave

Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) a réagi avec inquiétude à l'indicateur de sentiment du mois d'août publié par l'institut de recherche ZEW. Les prévisions économiques des experts financiers ont beaucoup plus deteriorated qu'attendu. Le baromètre ZEW a chuté de 22,6 points pour atteindre 19,2 points par rapport au mois précédent, comme l'a annoncé le Centre pour la recherche économique européenne (ZEW) à Mannheim. Selon les économistes, l'espoir d'une reprise s'amenuise.

Habeck exprime son mécontentement

"La crise économique s'enlise de plus en plus à un niveau de stagnation qui ne satisfait personne", a déclaré Habeck à Brême. "Et les mesures prises jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour surmonter les taux d'intérêt élevés, le manque de demande étrangère et également les problèmes structurels que nous avons en Allemagne."

Maintenant, la mise en œuvre du paquet de croissance du gouvernement de la coalition semée est nécessaire, a expliqué Habeck. Celui-ci a abordé de nombreux "soucis, souhaits et plaintes de l'économie allemande". "C'est pourquoi mon conseil, mon souhait et mon travail urgent est de mettre en œuvre ceci rapidement. Cela aura déjà un effet." Il reste à voir si d'autres réponses peuvent être trouvées avec plus de libre-échange, plus d'investissements ou de meilleurs modèles de dépréciation - peut-être également pendant la campagne électorale.

Le président du ZEW voit une grande incertitude

"La perspective économique pour l'Allemagne se détériore", a commenté le président du ZEW Achim Wambach à propos des données. "Cela suggère que les prévisions économiques resteront sous l'influence d'une grande incertitude, entraînée par une politique monétaire incertaine, des chiffres décevants de l'économie américaine et des préoccupations croissantes quant à une escalade du conflit au Moyen-Orient."

C'était la deuxième baisse consécutive des prévisions économiques. L'évaluation de la situation économique actuelle s'est également détériorée en août. Récemment, une série d'indicateurs avancés pour l'économie allemande ont affaibli. En outre, il y a eu des remous sur les marchés financiers la semaine dernière. Les préoccupations concernant l'économie américaine augmentent.

