- Haba, une entreprise de fabrication de jouets, prévoit de mettre en œuvre des licenciements supplémentaires.

Haba, fabricant de jouets et de meubles, se sépare de 97 employés. Cette décision, annoncée par l'entreprise basée à Bad Rodach, affectera ces employés directement. Une agence de relocation d'une durée maximale de 12 mois a été mise en place pour les employés.

L'entreprise prévoit également de simplifier sa structure de gestion, de simplifier les processus commerciaux et de renforcer la communication interservices au sein du groupe Haba. Citant l'environnement économique actuel, similaire à celui de nombreuses autres entreprises, Haba met en place des mesures d'économies. Les employés concernés et le conseil d'entreprise ont été informés de cela par la direction.

"Malheureusement, il n'y a pas d'autre option"

"Une telle décision est toujours un revers, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre option. Nous devons réduire les dépenses et rendre l'entreprise plus compétitive pour l'avenir", a déclaré le PDG de Haba, Mario Wilhelm, citant l'entreprise. Auparavant, il y avait eu des discussions productives avec le conseil d'entreprise. L'entreprise reconnaît ses responsabilités et a opté pour une méthode de licenciement socialement acceptable, a ajouté Wilhelm.

Le groupe Haba continue de maintenir un point de vue positif sur ses perspectives commerciales à moyen et long terme. L'entreprise vise à augmenter ses ventes à l'avenir pour saisir les opportunités du marché et renforcer l'engagement des clients.

Procédures d'insolvabilité auto-administrées conclues

Haba a initié des procédures d'insolvabilité auto-administrées en septembre dernier et a réduit environ 450 emplois. L'entreprise a également arrêté la production de produits de la marque Jako-o et fermé son usine de fabrication de meubles à Eisleben, en Saxe-Anhalt. Haba a conclu ces procédures d'insolvabilité le 1er mars de cette année.

Des licenciements supplémentaires chez Haba avaient été anticipés. Les employés avaient exprimé de graves préoccupations en raison de la charge de production réduite chez Haba, selon le syndicat IG Metall. Les espoirs de l'entreprise après les procédures d'insolv

