Haaland marque également le but lors du match d'anniversaire.

Manchester City lance sa défense du titre par une victoire face à Chelsea

Porté par Erling Haaland, Manchester City a entamé sa quête pour défendre son titre de champion de Premier League en s'imposant 2-0 (1-0) face à Chelsea à Stamford Bridge. L'étoile norvégienne a marqué tôt et a mis fin au match en Late, inscrivant son 91e but en 100 matchs de compétition pour City. L'équipe de Pep Guardiola vise son cinquième titre consécutif.

Haaland (18') a marqué pour la troisième fois consécutive lors du premier match de la saison, tandis que Mateo Kovacic (84') a scellé la victoire pour Chelsea. Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Chelsea, qui a pris la relève après une préparation décevante et une sixième place, n'a toujours pas remporté sa première victoire.

Avec le champion d'Europe blessé Rodri absent, City, fraîchement sorti victorieux de la Community Shield face à Manchester United, a eu l'avantage. Haaland a profité de sa première occasion pour ouvrir le score. Chelsea a riposté, mais un but potentiel de Nicolas Jackson (44') a été annulé pour hors-jeu. En deuxième mi-temps, Chelsea a pressé, mais un tir de Jackson après une reprise a été arrêté par le gardien d'Ederson de City (61'). Les champions en titre ont habilement maintenu leur avantage, avec Kovacic qui a marqué contre son ancienne équipe pour le compte final.

Les principaux concurrents de City de la saison précédente ont également bien commencé : Arsenal, avec un but de l'international allemand Kai Havertz, a battu Wolves 2-0, et Liverpool s'est imposé 2-0 face aux promus d'Ipswich. Mo Salah de Liverpool a battu le record de buts marqués lors du premier jour de la Premier League avec son neuvième but.

La victoire de Manchester City face à Chelsea était un début prometteur pour leur défense du titre, avec Erling Haaland qui a marqué deux buts cruciaux. Malgré la poussée tardive de Chelsea, City a réussi à maintenir son avantage, avec Mateo Kovacic qui a marqué contre son ancienne équipe en deuxième mi-temps.

