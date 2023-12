Gypsy Rose Blanchard, qui a plaidé coupable d'avoir aidé à tuer sa mère abusive, est libérée de prison.

Mme Blanchard a plaidé coupable de meurtre au second degré en 2016 après avoir avoué qu'elle avait convaincu son petit ami de poignarder à mort sa mère Dee Dee Blanchard pendant qu'elle dormait. Les procureurs l'ont condamnée à 10 ans de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer après que les avocats ont révélé les abus qu'elle a subis de la part de sa mère.

Mme Blanchard a été victime du syndrome de Münchhausen par procuration, un syndrome rare dans lequel un soignant simule, exagère ou provoque une maladie chez un enfant pour attirer l'attention. Il a été établi que Dee Dee avait convaincu son entourage, y compris des médecins, que sa fille était atteinte de leucémie et de dystrophie musculaire, entre autres maladies - un sujet abordé dans le documentaire de HBO Max "Mommy Dead and Dearest".

Mme Blanchard a reconnu avoir été présente dans la maison au moment du meurtre, avoir su que son petit ami, Nicholas Godejohn, allait poignarder Dee Dee et n'avoir rien fait pour l'en empêcher, comme le montrent les dossiers du tribunal.

Godejohn a été reconnu coupable de meurtre et condamné en 2019 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les documents judiciaires montrent qu'il a admis avoir poignardé Dee Dee et a déclaré qu'il l'avait tuée uniquement parce que Gypsy le lui avait demandé.

En ce qui concerne les conditions de libération de Mme Blanchard, la porte-parole de l'administration pénitentiaire du Missouri, Karen Pojmann, a déclaré : "Sa peine initiale de 10 ans a commencé en juin 2015, de sorte que, sauf violations de la liberté conditionnelle et autres circonstances atténuantes, elle devrait être sous surveillance et relever d'un agent de libération conditionnelle jusqu'en juin 2025."

CNN a contacté l'avocat de Mme Blanchard pour obtenir un commentaire.

Dans les jours qui ont suivi le meurtre de Dee Dee, des détails ont commencé à émerger, révélant une situation complexe et inhabituelle, le shérif du comté de Greene, Jim Arnott, déclarant lors d'une conférence de presse en juin 2015 que "les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être".

"Je n'ai jamais rien rencontré qui se rapproche de ce que Gypsy a vécu", déclare Michael Stanfield, l'avocat de Blanchard, dans le documentaire de HBO "Mommy Dead and Mommy Dearest" (Maman morte et maman chérie). "Sa mère semble avoir pris de grandes mesures pour maintenir Gypsy dans un rôle très juvénile, la faisant paraître plusieurs années plus jeune que son âge réel.

Dans une interview accordée au magazine People peu avant sa libération, Mme Blanchard, aujourd'hui âgée de 32 ans, a déclaré qu'elle regrettait son rôle dans le meurtre "tous les jours".

"C'était une femme malade et, malheureusement, je n'étais pas assez éduquée pour le voir", a-t-elle déclaré. "Elle méritait d'être là où je suis, assise en prison à purger une peine pour un comportement criminel.

Un livre à paraître, "Released : Conversations on the Eve of Freedom", raconte l'histoire de Mme Blanchard de son point de vue, avec l'aide des écrivains Melissa Moore et Michele Matrisciani. La publication est prévue pour le 9 janvier 2024.

Une émission spéciale de Lifetime d'une durée de six heures, "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard" (Les confessions de Gypsy Rose Blanchard en prison), comprenant des entretiens avec Mme Blanchard depuis la prison, devrait être diffusée pour la première fois le 5 janvier 2024. L'affaire a également fait l'objet de la mini-série Hulu 2019 "The Act", avec Patricia Arquette dans le rôle de Dee Dee Blanchard.

Source: edition.cnn.com