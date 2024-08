- Gwyneth Paltrow est une fois de plus à l'écran, cette fois aux côtés de Timothée Chalamet.

"Bones and All", "Wonka" et "Dune : Deuxième partie" : Timothée Chalamet (28 ans) a été régulièrement face à la caméra ces derniers temps. Après avoir pris une pause dans sa carrière d'acteur après son rôle dans le blockbuster "Avengers : Endgame" (2019), la lauréate de l'Oscar Gwyneth Paltrow (51 ans, "Shakespeare in Love") se prépare à faire son grand retour, en collaborant avec Chalamet.

Selon les informations de l'industrie, ils travaillent ensemble sur un film intitulé "Marty Supreme". Malheureusement, les détails sur leurs rôles et l'intrigue sont pour l'instant rares.

La société de production A24 a donné un indice sur le projet en juillet en partageant une photo d'une balle de ping-pong avec les mots "Marty Supreme" inscrits dessus. Les initiés de l'industrie suggèrent que le film est basé sur la vie du célèbre joueur américain de table tennis Marty Reisman (1930-2012).

Les réalisateurs Josh et Benny Safdie, connus pour leurs collaborations sur "Good Time" et "Uncut Gems", sont à la tête du projet. Cette fois-ci, c'est Josh Safdie (40 ans) qui réalisera seul.

Paltrow a remporté un Oscar pour son rôle principal dans "Shakespeare in Love" (1999). Elle a ensuite participé à des projets tels que "The Talented Mr. Ripley", "The Royal Tenenbaums", "Possession" et "Iron Man". Cependant, elle a choisi de réduire son temps d'écran pour se concentrer sur l'éducation de ses enfants.

Paltrow a une fille de 20 ans et un fils de 18 ans avec le chanteur de Coldplay, Chris Martin, son ancien époux. Elle s'est remariée avec le producteur Brad Falchuk deux ans après leur divorce en 2018. En 2008, elle a fondé la société de mode de vie Goop.

