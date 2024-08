- Gwen Stefani doit annuler un concert.

Gwen Stefani (54 ans) a présenté ses excuses à ses fans. La chanteuse américaine a dû annuler son concert à Atlantic City ce week-end - apparemment pour des raisons médicales. "En raison d'une blessure récente et après avoir consulté mes médecins, on m'a conseillé de ne pas pouvoir me produire au Hard Rock Live dans l'arène Etess à Atlantic City le 17 août", a écrit Stefani samedi soir (10 août) dans une story Instagram.

"Je suis vraiment désolée", a ajouté Stefani, promettant de reprogrammer le concert manqué dès que possible. Les billets pour le spectacle actuel seraient également valables pour la date de report. Stefani n'a pas révélé quelle blessure elle avait subie, ni si d'autres concerts seraient affectés. Ses prochaines prestations prévues ont lieu lors de deux festivals à Las Vegas et en Alabama les 20 et 28 septembre. Ainsi, la "Fille riche" a un peu de temps pour se remettre d'ici là.

