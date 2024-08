- Guterres lance un appel urgent au Tonga

Due à la montée des niveaux de la mer, le Secrétaire général de l'ONU António Guterres a exigé une action climatique immédiate lors de sa visite dans l'île du Pacifique de Tonga. "C'est une situation délirante", a-t-il déclaré lors d'une réunion des chefs de file du Forum des îles du Pacifique, "la montée des niveaux de la mer est une catastrophe entièrement causée par l'homme, qui approche rapidement des dimensions impensables, sans aucun canot de sauvetage pour nous sauver."

Trois facteurs liés au changement climatique induit par l'homme représentent une menace significative pour les insulaires du Pacifique : outre la montée des niveaux de la mer, on peut citer le réchauffement des eaux et l'acidification des océans. Ils subissent des impacts climatiques plus sévères que de nombreuses autres parties du monde, malgré leur contribution négligeable aux émissions de gaz à effet de serre, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Les niveaux de la mer ont augmenté de 10 à 15 centimètres dans certaines régions depuis 1993, presque deux fois la moyenne mondiale, selon le rapport de l'OMM de 2023 sur la région occidentale du Pacifique. Cette région comprend des parties de l'Asie du Sud-Est, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que des nations insulaires du Pacifique comme les îles Fiji, Vanuatu et Tonga. Le changement climatique modifie les courants océaniques, ce qui impacte également la distribution régionale de l'eau - d'où la montée inégale des niveaux de la mer.

La montée des niveaux de la mer entraîne la perte de bandes côtières des îles, et les tempêtes plus fortes et plus fréquentes inondent les terres agricoles et contaminent les réserves d'eau douce avec de l'eau salée. Certains États insulaires craignent qu'ils ne deviennent inhabitables. La nation insulaire de Kiribati, par exemple, a déjà acheté des terres sur les îles Fiji pour relocaliser ses habitants.

Les températures de la mer augmentent

La température de la surface de la mer a augmenté de plus de 0,4 degré par décennie entre 1981 et 2023, trois fois la moyenne mondiale, dans le nord-est de la Nouvelle-Zélande et au sud de l'Australie, selon l'OMM. Les vagues de chaleur marine ont depuis eu lieu deux fois plus fréquemment que la moyenne à long terme, sont plus intenses et durent plus longtemps. Cela met en danger la vie marine et les récifs coralliens, et favorise la croissance d'algues nuisibles.

De plus, la valeur de pH dans les océans diminue en plusieurs endroits - ce qui signifie qu'ils deviennent plus acides à mesure qu'ils absorbent plus de CO2. Cela peut détruire les récifs coralliens qui protègent les côtes de l'érosion, et aussi impacte les populations de poissons.

"Paradis en danger"

"C'est une catastrophe mondiale qui met en danger un paradis", a déclaré Guterres. "L'océan monte, et la cause est claire : les gaz à effet de serre, principalement

Lire aussi: