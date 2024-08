- Günther s'engage à éliminer les obstacles bureaucratiques

Pour sa stratégie en neuf points visant à soulager la pression sur l'agriculture, Daniel Günther, Ministre-Président du Schleswig-Holstein (CDU), a reçu de nombreux éloges lors de la réunion des agriculteurs de l'État à Rendsburg. Klaus-Peter Lucht, le chef des agriculteurs, avait placé de grands espoirs auparavant. Le principal point de soulagement dans l'accord entre l'agriculture et l'administration de l'État est une réduction de la paperasse. Selon Günther, il y a une réglementation excessive dans de nombreux aspects de la vie en Allemagne, ce qui irrite de nombreuses personnes.

Les agriculteurs peuvent s'attendre à un soulagement dans la gestion des haies. À l'avenir, ils pourront tailler les croissance latérales tous les trois ans, plus tôt qu'auparavant, à partir du 15 septembre. Les haies peuvent maintenant être taillées en entier jusqu'à la fin février. En lutte contre les mauvaises herbes, des mesures seront prises pour gérer les mauvaises herbes difficiles à contrôler. En ce qui concerne la loi sur les engrais, l'obligation de rapport de l'État ne sera nécessaire que tous les six mois. Les éleveurs de porcs seront soulagés par la suppression de l'obligation de permis de construire pour les espaces extérieurs.

Günther a présenté une plateforme de données centrale pour l'interaction entre les agriculteurs et l'État, qui simplifiera la documentation et éliminera les entrées redondantes. S'adressant aux centaines d'agriculteurs dans la salle, Günther a déclaré : "Vous êtes bien plus à l'aise dans le domaine numérique que nous, et il est absurde que nous échouions et que vous vous retrouviez avec plus de travail bureaucratique."

Le chef du gouvernement a également promis aux agriculteurs de réduire les exigences de documentation dans le domaine des antibiotiques, qui sont plus strictes

