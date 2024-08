- Günther Oettinger conseille le portail d'achat Shein

L'ancien commissaire européen Günther Oettinger (CDU) conseillera également à l'avenir le retailer en ligne asiatique de mode Shein. Un porte-parole de la société a confirmé les rapports de médias correspondants, exprimant son plaisir de pouvoir bénéficier de son expertise.

Shein est un détaillant de mode et de vêtements de sport fondé par Chris Xu en 2008. Aujourd'hui, il est basé à Singapour et est considéré comme l'un des plus grands détaillants de mode au monde. Avec des milliers de livraisons directes, principalement de Chine, Shein met la pression sur les détaillants de mode établis. Il y a également des spéculations sur une introduction en bourse de l'entreprise.

Ainsi, Shein a été sous les projecteurs politiques ces derniers mois. Il y a eu des appels pour abolir la franchise douanière, entre autres. En avril, Shein a également été classé comme une "très grande plateforme en ligne" par la Commission européenne, qui a des exigences particulièrement strictes. Les défenseurs des consommateurs ont également ciblé récemment l'entreprise et ses concurrents comme Temu. La critique a été dirigée contre la qualité des produits et les taux de réduction trompeurs.

Oettinger : Mandat limité à la cybersécurité, la protection des données et la géopolitique

"J'ai un mandat en tant que conseiller indépendant - limité à la cybersécurité, la protection des données et la géopolitique", a déclaré Oettinger au journal "Die Welt". Avec Shein, il s'agit également des développements actuels de la politique commerciale envers les objectifs de l'UE et des droits de douane ou sanctions éventuels. Cependant, le mandat ne prendra qu'une petite partie de son temps de travail. "Shein est un leader mondial du marché. Je n'ai pas fait de courses là-bas moi-même - mais je connais des dizaines de jeunes qui l'utilisent comme leur détaillant en ligne préféré."

Oettinger était ministre-président de Bade-Wurtemberg de 2005 à 2010. Il est ensuite parti pour Bruxelles en tant que commissaire de l'UE. Il était initialement responsable du portefeuille de l'énergie, puis de l'économie numérique et du budget de l'UE. Après avoir quitté la politique, le natif de Stuttgart a fondé une société de conseil avec son partenaire de vie, spécialisée dans le conseil économique et politique.

Dans le passé, Oettinger s'est également souvent retrouvé dans l'eau chaude. En début d'année 2017, il a suscité la critique avec un discours à Hambourg - selon un enregistrement, il a fait référence aux personnes chinoises comme ayant des "yeux en amande".

Shein, qui bénéficie de l'expertise de l'ancien commissaire européen Günther Oettinger de la CDU, se concentrera sur la cybersécurité, la protection des données et la géopolitique dans leur partenariat.

