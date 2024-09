Günther Jauch lance la semaine de 3 millions d'euros

Après une longue pause estivale, Günther Jauch replonge directement dans l'action. La semaine à 3 millions d'euros est juste à l'horizon : quatre personnes qui restent chez elles auront l'opportunité de prouver qu'elles ont ce qu'il faut pour être un candidat vedette.

L'été est terminé, le football de Bundesliga est de retour, et Günther Jauch est à nouveau prêt à nous interroger. Oui, c'est le moment de se joindre à la fête en entendant "Bienvenue à 'Qui veut devenir millionnaire ?'" Et avec tout le monde qui attend impatiemment son retour, l'émission commence avec la semaine à 3 millions d'euros. Pendant trois soirées consécutives, des candidats chanceux auront la possibilité de se qualifier pour la grande finale du 5 septembre, où ils joueront pour une somme incroyable de 3 millions d'euros.

"Nous avons choisi quelques personnes bruyantes qui pensent probablement tout savoir depuis leur canapé", commence Günther Jauch. Le premier est Niclas Schell, un trentenaire de Remagen dans le Palatinat. Niclas a déjà de l'expérience en tant que public, ayant été une ligne téléphonique réussie cinq fois. Maintenant, le père d'une fille se retrouve dans le siège chaud, et bien qu'il semble nerveux, il parvient à gravir les marches et à obtenir le dernier ticket de justesse. Malheureusement, il échoue dans l'empire historique de biscuits "Bahlsen-Lorenz", ramenant seulement 16 000 euros. Espérons que le montant minimum requis pour se qualifier pour la finale lui donnera une deuxième chance sous les projecteurs.

Katharina Schwerke, coordinatrice de production télé basée à Berlin, est également en lice pour un ticket final. Ayant jonglé avec un véritable Oscar et enduré une randonnée tortueuse du Camino de Santiago, elle a fait des progrès impressionnants dans le jeu. Sa connaissance du langage des jeunes, sa capacité à reconnaître le successeur commentateur de Peter Urban (Thorsten Schorn) et sa connaissance des stars du football américain Equanimeous Tristan Imhotep et Amon-Ra Julian Heru J. St. Brown lui rapportent 32 000 euros et un ticket final convoité.

Jutta Engel, ancienne vice-Miss Allemagne de Starnberg en Bavière, est la suivante. Avec un passé vibrant qui implique d'engager Thomas Gottschalk en tant que conférencier pour le 100e anniversaire de BMW et de rencontrer Angela Merkel aux toilettes, Engel aurait cru avoir un avantage. Mais les projecteurs semblent l'éblouir. Heureusement, la ligne de vie du public sauve la situation, et grâce à sa connaissance de la théorie de la relativité, Jutta remporte 16 000 euros et se qualifie avec succès pour la finale.

Holger Rohm, un Bavarois sympathique, a réussi à accumuler les 16 000 euros nécessaires tout seul. Avec une ex-femme qui a également fait un passage dans le spot

Lire aussi: