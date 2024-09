Günther Jauch est désemparé dans sa croyance semblable à celle vue dans "L'Exorciste".

Dans l'avant-dernier épisode avant la finale massive de 3 millions d'euros, les concurrents de "Dernière Chance" donnent tout ce qu'ils ont. Il y a non seulement des nerfs et de l'impatience, mais aussi une part de déception à la fin.

La semaine de la grande finale approche. Après les concurrents sûrs d'eux-mêmes le lundi et les représentants U80 et U30 le mardi, les candidats chanceux qui ont été sélectionnés par Günther Jauch sont prêts à monter sur scène le mercredi. Prenons par exemple Matthias Rüten, résident de Munich qui a déjà transpiré devant l'écran de "Sélection de Questions" quatre fois, mais le siège de quiz tant convoité ne lui a jamais appartenu. Günther Jauch commence en force, "Herr Rüten, trop bête ou trop lent ?", demande-t-il avec un sourire taquin.

Le candidat rit simplement. Cette fois, il veut marquer son territoire. Mais son grand rêve de richesse soudaine éclate comme une bulle de savon dans le vent d'automne. La question de 4000 euros est posée, et Günther Jauch veut savoir, "Qu'a obtenu son nom, entre autres, à cause d'un tube qui peut être plié ?" Les options sont la pompe à essence, le canon de Gulasch, la boîte de conserve et la bombe à cul. Herr Rüten est visiblement confus et se tourne vers le public pour de l'aide. Malheureusement, cela ne fait que le conduire à l'erreur, car 53 pour cent du public vote incorrectement pour la boîte de conserve. Günther essaie de lancer une bouée de sauvetage au milieu de la tempête, "S'il vous plaît, prenez la bouée de sauvetage 50-50 !" Mais c'est trop tard. Herr Rüten opte pour la boîte de conserve (le canon de Gulasch aurait été la réponse correcte) et retombe à 1000 euros.

"L'argent ne fait pas le bonheur !"

Le désespoir est réel. Mais l'acte d'ouverture peut encore être surpassé. Après Dany Philipp Schmidt de Basse-Saxe (16 000 euros) et l'impulsif Luca Demirel de Mönchengladbach (32 000 euros) qui ont sécurisé leurs billets finaux, c'est au tour de Tobias Pietsch, propriétaire de Hanfladen. Le porteur de lunettes en sueur de Fribourg est déjà piégé à la question de 1000 euros. "Que quelqu'un s'exprime bruyamment ou tranquillement, marmonne ou parle clairement - tout cela est en quelque sorte différent..." Phrases, citations, clichés ou dictons ? Après réflexion, Pietsch opte contre les (corrects) dictons et pour les (incorrects) clichés. Ainsi, l'expert en chanvre doit partir les mains vides et repartir bredouille. Mais le candidat ne laisse pas son moral s'effondrer, "L'argent ne fait pas le bonheur !", explique-t-il avant de partir, déclenchant une salve d'applaudissements.

Après une courte pause, la folie continue. Benjamin Boritzka de Northlight s'en va avec un impressionnant 32 000 euros après un tour réussi. Face à une question de 64 000 euros, il décide de jouer gros, "Quel pays se trouve principalement sur l'île de Pulau Ujong ?" Le concurrent, qui prend généralement son temps pour réfléchir, montre soudainement son courage, "Maintenant, je joue et je suis rapide : Thaïlande, A !", s'exclame-t-il. Le courage n'est pas récompensé. La réponse correcte aurait été Singapour. Ainsi, ce n'est pas 64 000 euros, mais "seulement" 16 000 euros pour la finale.

De Günther Jauch à Linda Blair

Quelques minutes plus tard, la candidate Isabelle Dugaro se trouve face à un dilemme : jouer gros ou jouer la sécurité ? Avec 32 000 euros sur son compte, la candidate de la Ligue hanséatique doit répondre à la question, "Quelle est la vérité concernant le classique d'horreur 'L'Exorciste' ?" Les options sont dix nominations aux Oscars, l'année de sortie 1953, la classification FSK 6 et un chiffre d'affaires au box-office de 5000 dollars. La bouée de sauvetage 50-50 ne laisse que les nominations aux Oscars et la classification FSK. Alors que les amis et les fans à la maison encouragent, la candidate reste perplexe. C'est le moment qui met une fois de plus en évidence la pression immense sous les projecteurs "WWM". Même avec l'aide de Günther Jauch qui grogne à la manière d'un Oscar (pour un bref moment, il se transforme en Linda Blair), la candidate reste dans son état d'esprit "Je ne sais pas et je ne veux pas jouer". Sans autre option, elle se retire, "Je me retire et je prends les 32 000 euros !" annonce Isabelle Dugaro. Eh bien, que peut-on dire ? Sauf, bien sûr, "Félicitations !"

