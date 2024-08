- Günther exprime son choc devant l'incident du coup de couteau de Solinger

Daniel Günther, le ministre-président du Schleswig-Holstein, a exprimé sa surprise et son désarroi après une attaque au couteau survenue lors d'une fête de ville à Solingen, faisant trois morts. "Il est difficile de comprendre et insupportable qu'on puisse mener une telle attaque et prendre des vies innocentes lors d'un événement festif", a déclaré le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU). Cet incident horrible à Solingen l'a laissé sous le choc et sans voix. "Mes pensées et mes condoléances vont aux blessés, aux familles des victimes, aux secours sur place et aux habitants de Solingen", a mentionné Günther.

Selon les déclarations de la police, l'attaque au couteau lors du festival un vendredi soir a fait trois morts et huit blessés. Les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont qualifié cet incident d'acte de terrorisme, considérant les intentions de l'agresseur.

L'attaque au couteau lors du festival a fait trois morts et huit blessés, causant une profonde inquiétude et un choc dans la communauté. L'enquête sur cet acte de terrorisme, classé par les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, se poursuit pour identifier et traduire en justice le responsable.

Lire aussi: