Günther conteste le renvoi de Söder par les Verts

Alors que le ministre-président bavarois Söder s'en tient fermement à son refus d'envisager une coalition avec les Verts, son homologue de Schleswig-Holstein adopte une position opposée : Günther plaide en faveur d'une plus grande flexibilité de l'Union envers les Verts et adresse quelques remarques pointues au sud.

Le ministre-président du Schleswig-Holstein, Daniel Günther, a pris position en faveur d'une attitude plus avenante de l'Union envers les Verts. Dans une interview accordée à Deutschlandfunk, le politique de la CDU, qui gouverne avec eux dans le nord, a déclaré : "On peut leur faire confiance dans une coalition ; on peut travailler avec eux de bonne foi."

Malgré les plaisanteries, le parti ne doit pas ignorer l'engagement des Verts sur des questions importantes, a argumenté Günther. "En tant que parti qui a toujours défendu des conditions de vie durables, l'Union doit également se battre pour ces valeurs." Il n'est pas judicieux de s'engager dans une confrontation frontale avec uniquement les Verts, a-t-il ajouté. "Je ne recommanderais pas de lancer une campagne pour les élections du Bundestag en déclarant que l'on ne peut imaginer qu'un Schwarz-Grün [coalition de la CDU/CSU et des Verts]", a-t-il déclaré. La CDU doit s'appuyer sur sa propre force et aborder la campagne électorale avec confiance, a suggéré Günther. "Nous ne devons pas nous laisser distraire par le discours du sud", a-t-il conclu.

Le chef de la CSU, Markus Söder, a régulièrement rejeté l'idée d'une coalition Union-Verts. Il estime que les Verts sont principalement responsables des difficultés économiques de l'Allemagne. En souhaitant succès aux partenaires de coalition en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et au Schleswig-Holstein, il a déclaré : "S'il vous plaît, pas de conseils au niveau fédéral, car cela ne marchera pas. Nous n'avons pas de Schwarz-Grün." Le président de la CDU et candidat à la chancellerie de l'Union, Friedrich Merz, considère également les Verts comme des partenaires peu appropriés, mais a laissé la porte ouverte à un changement de politique.

Günther a souligné la popularité croissante de l'Union et le soutien faiblissant pour la coalition du Feutre rouge (SPD, Verts, FDP). "Se contenter de reculer et dire : 'seulement si vous votez pour nous, les Verts ne feront pas partie du gouvernement', je trouve cela trop lâche", a-t-il déclaré. Günther gouverne dans le nord en union avec les Verts depuis 2017, d'abord dans une coalition Jamaica avec le FDP, puis en duo depuis 2022.

La coalition du Feutre rouge, qui fait référence à un gouvernement potentiel dirigé par le SPD, les Verts et le FDP, ne semble pas aussi populaire que le parti de l'Union, selon Günther. Malgré l'opposition de Söder à une coalition Union-Verts, Günther plaide en faveur d'une collaboration plus amicale avec les Verts, reconnaissant leur fiabilité et leurs valeurs communes.

