Günther conteste le refus de Söder par les Verts

Tandis que le leader du parti bavarois Söder s'obstine à écarter une alliance avec les Verts, son homologue de Schleswig-Holstein adopte une position distincte : Günther encourage l'Union à faire preuve de plus de flexibilité envers les Verts, tout en livrant une critique subtile envers le sud.

Le ministre-président de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, plaide en faveur d'une approche plus collaborative de l'Union envers les Verts. "Ce sont des partenaires fiables en coalition, et on peut travailler avec eux de bonne foi", a déclaré le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), qui gouverne avec eux dans le nord, à Deutschlandfunk.

Dans une interview avec RTL Nord, Günther a également suggéré que la CDU devrait être ouverte aux alliances noires et vertes : "Les collaborations noires et vertes fonctionnent très bien. Nous en Schleswig-Holstein travaillons parfaitement avec les Verts car nous nous concentrons sur les aspects pragmatiques et minimisons les aspects divisifs, ce qui nous permet de faire de la politique ensemble. Et je crois que cela peut également fonctionner au niveau national." Cependant, Günther a été clair : "Je ne prétendrais pas que nous devrions maintenant viser une coalition noire et verte." Tous les partis du trafic ont contribué à l'érosion de la confiance, et il serait plus sage de s'appuyer sur sa propre force.

Malgré le sarcasme, son parti ne devrait pas ignorer l'importance des préoccupations des Verts. "Et pour cela, une Union doit également se tenir, en tant que parti qui a toujours mis l'accent sur les fondements naturels de la vie", a insisté Günther sur Deutschlandfunk. Il n'est pas judicieux de s'engager dans une confrontation directe exclusive avec les Verts, a suggéré Günther. "Je ne recommanderais pas maintenant de lancer une campagne électorale fédérale en déclarant que nous ne pouvons imaginer que du noir et vert." La CDU doit s'appuyer sur sa propre force et affronter la campagne électorale avec assurance. "Nous ne devrions pas être influencés par les tons du sud maintenant", a conclu Günther.

Le leader de la CSU, Markus Söder, a constamment rejeté les coalitions entre l'Union et les Verts. Selon lui, les Verts sont responsables des difficultés économiques de l'Allemagne. Il a souhaité une partenariat harmonieux entre la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Schleswig-Holstein, mais a insisté : "Mais s'il vous plaît, pas de conseils au niveau fédéral, car cela ne marchera pas. Il n'y aura pas de noir et vert avec nous." Le président de la CDU et candidat à la chancellerie de l'Union, Friedrich Merz, considère les Verts comme des partenaires inappropriés en raison de leur politique actuelle, mais laisse la possibilité ouverte s'ils changent de cap.

