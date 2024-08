Après avoir dîné dans son restaurant catalan avec son mentor Pep Guardiola, le retour d'Ilkay Gundogan à son équipe préférée, Manchester City, a été officiellement confirmé. "Quitter cet endroit, être absent pendant un an, vous fait apprécier davantage. Vous réalisez ce que vous aviez, à quel point cette période était fantastique. Vous comprenez l'ampleur du club - le meilleur club du monde", a partagé Gundogan, qui est revenu surprise aux géants du football anglais après une année avec le FC Barcelone.

Gundogan et City - une histoire de succès extraordinaire qui s'est étalée sur sept ans. Le joueur de 33 ans a remporté 14 titres en portant le maillot des Citizens, montant même au poste de capitaine et devenant un allié indispensable de l'entraîneur vedette Guardiola, qui a plaidé en faveur de son retour. "Tout le monde sait le respect que j'ai pour Pep. C'est le meilleur entraîneur du monde, et travailler avec lui tous les jours élève votre niveau de jeu. Je suis ravi de travailler à nouveau avec lui", a déclaré Gundogan.

Gundogan fait un autre choix d'avenir

Avec ce geste, le milieu de terrain, qui a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une année supplémentaire, a fait un autre choix décisif concernant son avenir à City en peu de temps. Il a récemment annoncé sa retraite de l'équipe nationale allemande après 82 apparitions internationales.

Les rapports laissent entendre que Gundogan pourrait rejoindre Manchester gratuitement, malgré un contrat avec Barcelone valable jusqu'en 2026. Il n'a jamais trouvé de joie au club catalan, Gundogan ayant lui-même décrit cette période comme "déficitaire". Il a également exprimé sa gratitude envers le club financièrement, écrivant sur X aux fans de Barça : "Si mon départ aide le club, cela atténue ma tristesse".

Apparemment, les Catalans, sous la direction de l'ancien sélectionneur allemand Hansi Flick depuis cette saison, ont conseillé à Gundogan de partir pendant cette fenêtre de transfert. L'agent et oncle de Gundogan, Ilhan, avait déclaré le 8 août que Despite interest from other clubs, his nephew wanted to stay. Flick a mentionné une conversation avec Gundogan mais a gardé les détails pour lui.

L'influence d'Olmo dans le transfert

L'arrière-plan semble impliquer l'acquisition du champion européen de football espagnol Dani Olmo de RB Leipzig. Les Catalans, qui font face à des difficultés financières, cherchaient à alléger le salaire à sept chiffres de Gundogan en raison des restrictions d'Olmo dans la ligue espagnole, car il ne pouvait pas encore jouer.

City est prêt à payer un million de dollars pour les services de Gundogan. Le transfert a été suggéré ces derniers jours. Mercredi soir, il y a eu un tournant. Gundogan a rencontré Guardiola au restaurant Tast, où le coach est co-propriétaire. Le PDG de City, Ferran Soriano, était également présent. Après la réunion, Gundogan a commencé à signer des autographes. Il est approprié que l'étoile du milieu de terrain vive toujours dans l'appartement du centre-ville.

Guardiola admire Gundogan

En 2016, Guardiola a réussi à obtenir l'étoile de BVB à l'époque et n'a pas regretté son choix. Lors de sa dernière saison à City 2022/2023, Gundogan a agi en tant que capitaine des Cityzens et les a menés au triplé de la Ligue des champions, du championnat et de la coupe. Au total, il a remporté cinq fois le titre de champion d'Angleterre sous Guardiola.

"Je suis marié, mais j'adore Gundogan", a un jour déclaré Guardiola. Dans une interview accordée au "Stern" en juin, il a loué les talents du natif de Gelsenkirchen : "Ilkay ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait, même moi en tant qu'entraîneur. C'est un joueur très intelligent, l'un des plus intelligents que j'ai jamais entraînés. Il a été essentiel à notre succès". D'autres éloges sont à venir.

