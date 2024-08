Gündoğan est applaudi vigoureusement, la célébration triomphale de remplissage d'un pot marque leur première victoire

Le vendredi, Ilkay Gündogan retourne à Manchester City après son passage à FC Barcelona. Le lendemain, il est censé fouler le terrain. À 33 ans, Gündogan peut savourer la victoire, tout comme Niclas Füllkrug et l'entraîneur Fabian Hürzeler.

Manchester City s'est imposé face à Ipswich Town, promu récemment, en gagnant 4-1 (3-1). Malgré un petit accroc, l'équipe de l'entraîneur Pep Guardiola est restée imperturbable. Gündogan est entré en jeu à la 71e minute, quelques heures seulement après son départ de Barcelona, marquant ainsi son retour.

Il y a un an, Gündogan a quitté City pour Barcelona. Mais à 3-1, c'est Jeremy Doku qui a été remplacé, et Gündogan a été accueilli par des applaudissements tonitruants des fans.

Plus tôt, le capitaine de l'équipe allemande avait regardé nerveusement depuis le banc alors que Sammie Szmodics (8') mettait Ipswich en tête avec un lob élégant. Mais City a rapidement lancé son offensive. Erling Haaland (11'/15') et le meneur de jeu belge Kevin De Bruyne (14') ont mis City en contrôle en quelques minutes. Arijanet Muric, le gardien visiteur, a eu du mal à 1-2 et 1-3. Haaland (88') a scellé la victoire.

Le retour d'Ilkay Gündogan à Manchester City, son club de longue date et mentor Guardiola, a été marqué presque 14 mois après son rêve de transfert à Barcelona. Les difficultés financières de Barcelona ont annoncé la fin de son séjour.

Entre-temps, Niclas Füllkrug de West Ham United a célébré la première victoire de sa équipe en championnat en battant Crystal Palace 2-0 (2-0). L'équipe de l'entraîneur Oliver Glasner s'est remise d'une défaite 1-2 contre Aston Villa lors du premier tour. Füllkrug est entré en jeu lors de la deuxième mi-temps, contribuant indirectement au but intérimaire de Tomas Soucek. Il a manqué une occasion de marquer son premier but en fin de match.

Avant cela, Fabian Hürzeler a également célébré une victoire lors de son premier match en tant qu'entraîneur de Brighton & Hove Albion. Son équipe de Premier League a remporté 2-1 (1-0) contre Manchester United grâce à un but en prolongation. Hürzeler, l'ancien entraîneur des nouveaux venus de Bundesliga FC St. Pauli, a commencé la nouvelle saison de Premier League avec deux victoires. Leur match d'ouverture contre FC Everton s'est soldé par une victoire 3-0.

Pour Brighton, l'ancien attaquant de United Danny Welbeck (32e minute) et João Pedro (90.+5) ont marqué. Amad Diallo a égalisé pour les visiteurs à la 60e minute. Deux autres buts apparents de United ont été annulés en raison de positions hors jeu.

Le retour émotionnel d'Ilkay Gündogan à Manchester United, le rival de Manchester City, a été accueilli avec enthousiasme, alors qu'il remplaçait Jeremy Doku et aidait à assurer une victoire. D'un autre côté, Fabian Hürzeler, le nouvel entraîneur de Brighton & Hove Albion, a affronté Manchester United lors de son premier match et a réussi à obtenir une victoire, malgré l'égalisation d'Amad Diallo pour United.

