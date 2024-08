- Gündogan conclut son mandat avec la DFB: " Profondément satisfait "

Ilkay Gundogan, après mûre réflexion, a annoncé sa décision de raccrocher ses crampons internationaux, un peu plus d'un mois après l'élimination décevante de l'Allemagne aux Euros. À 33 ans, le milieu de terrain aguerri, qui a représenté l'Allemagne à 82 reprises, a surpris tout le monde avec son annonce surprise. Le nouveau sélectionneur, Julian Nagelsmann, doit maintenant trouver un successeur pour guider l'équipe vers la Coupe du monde 2026.

Gundogan a partagé sa décision sur Instagram, déclarant : "Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à mon parcours international. Je regarde en arrière sur mes 82 matchs internationaux avec une grande satisfaction - un chiffre que je n'aurais jamais cru atteindre lorsque j'ai porté le maillot allemand pour la première fois en 2011. C'était un immense honneur de capitaine l'équipe lors des Euros à domicile l'an dernier."

Gundogan continuera sa carrière professionnelle, actuellement avec FC Barcelona. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait envisager de changer de club cet été. Aucune destination définitive n'a été mentionnée pour l'instant.

Nagelsmann a admiré Gundogan, déclarant : "Ilkay était notre capitaine, et il a joué un Euros exceptionnel pour l'Allemagne. Son intelligence m'a toujours impressionné, et son contrôle de balle et ses passes précises et intelligentes étaient inspirants. Nos joueurs sont censés faire des passes avec un message, et Ilkay a toujours délivré exactly that. Il se démarquait souvent, mais il élevait plus souvent les autres dans l'équipe nationale. Sa touche subtile sera très manquantes."

Nagelsmann avait cru qu'il pourrait encore planifier avec Gundogan pour le début de la Ligue des nations en septembre. "Bien sûr, je serais ravi s'il reste. Pour l'instant, je suppose qu'il sera encore une option", a déclaré Nagelsmann un jour après la défaite en quart de finale.

Maintenant, Nagelsmann doit dire au revoir à son capitaine : "Pour moi et pour nous, il était un point de référence crucial. Brainstormer avec lui était enrichissant, même sur des sujets en dehors du football. Ilkay était un capitaine exceptionnel, et j'aurais aimé continuer notre collaboration."

Gundogan a été félicité par Rudi Voeller lors de son départ : "Ilkay est un footballeur exceptionnel. Il a enchanté tout le monde en Allemagne avec sesExtraordinaires compétences lors des Euros à domicile, et il a élevé l'équipe avec son excellent sens du jeu et ses courses et passes brillantes."

Voeller a ajouté : "Beaucoup pourraient s'inspirer de son professionnalisme et de son attitude. Avec son esprit d'équipe et son amour du jeu, Ilkay était un capitaine exemplaire sur et en dehors du terrain, toujours un contact important pour Julian et moi. Et en tant que tel, il nous manquera."

Nagelsmann avait espéré que Gundogan continuerait, car Toni Kroos avait déjà mis fin à sa carrière. Thomas Muller avait également décidé de raccrocher ses crampons allemands. L'avenir de Manuel Neuer est incertain pour l'instant. Le directeur de football allemand Voeller a laissé entendre qu'une décision concernant l'avenir de Neuer serait prise prochainement. "Il y aura certainement une décision pour la prochaine nomination, qui aura lieu la semaine prochaine", a déclaré Voeller sur Sport1 dimanche.

Julian Nagelsmann planifie maintenant de rénover et d'adapter l'équipe, en gardant un œil sur la Ligue des nations et la qualification pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ilkay Gundogan était censé jouer un rôle important - tout comme il l'a fait lors des Euros à domicile.

Début de Gundogan en 2011 - Remplaçant Lahm

Nagelsmann a loué la performance de Gundogan lors des Euros. Le milieu de terrain a également reçu des éloges du public. "J'étais ravi qu'il échappe enfin aux critiques en tant que joueur national. C'est un leader silencieux avec une grande expérience. Il a une bonne compréhension du groupe", a déclaré Nagelsmann après l'Euro.

Gundogan a fait ses débuts en équipe nationale le 11 octobre 2011 à Düsseldorf, remplaçant le capitaine Philipp Lahm lors d'une victoire 3-1 contre la Belgique en match de qualification pour l'Euro. Il a marqué 19 buts pour l'Allemagne. Malgré de nombreuses blessures, le joueur de club réussi Gundogan a manqué la victoire à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

