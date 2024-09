- Guide pour une baisse des coûts de carburant pour les consommateurs

En Saxe-Anhalt, les habitants peuvent se réjouir d'une baisse des prix du gaz. Plusieurs fournisseurs locaux ont annoncé ou mis en place des réductions de prix, comme l'a révélé une enquête de l'agence de presse allemande auprès des fournisseurs de Saxe-Anhalt. Les prix du gaz naturel ont déjà diminué à Dessau et Lutherstadt Wittenberg depuis le 1er septembre, mais uniquement pour les clients bénéficiant de tarifs spéciaux.

Le PDG des services municipaux de Dessau, Dino Höll, a déclaré que les prix du marché de gros avaient baissé après les importantes fluctuations des années précédentes. Des facteurs tels qu'un hiver doux, une réduction de la consommation et des stocks pleins ont contribué à la baisse des prix. Cependant, les prix n'ont pas encore atteint les niveaux d'avant la pandémie/guerre en Ukraine, a expliqué un porte-parole des services municipaux de Wittenberg. Les ménages consommant entre 18 000 et 20 000 kWh pourraient voir leur facture de chauffage diminuer de 320 à 450 euros, selon les fournisseurs locaux.

Certains fournisseurs surveillent encore les développements futurs.

Les prix du gaz à Wernigerode ont déjà été réduits au début de l'année en raison de stratégies d'achat à long terme. Les fournisseurs locaux de Halle et Sangerhausen ont indiqué des réductions de prix, mais les dates précises restent incertaines. À Sangerhausen, il a été mentionné que l'ajustement des frais de réseau et des taxes serait prioritaire, ayant un impact significatif sur le prix du gaz.

Les fournisseurs locaux de Saxe-Anhalt suivent dans une certaine mesure une tendance nationale, selon le portail de comparaison Verivox. Selon celui-ci, 41 fournisseurs de base dans tout le pays prévoient de réduire leurs prix dans les mois à venir en moyenne de 10,6 %. Huit fournisseurs ont annoncé de légères augmentations de prix.

Saxe-Anhalt considérablement plus élevé que la moyenne nationale

Cependant, le prix de l'offre de base, en moyenne de 14,2 cents par kWh, reste assez élevé, selon le portail de comparaison. Avec de meilleurs tarifs pour les nouveaux clients, une famille consommant 20 000 kWh de gaz pourrait économiser environ 1 060 euros en changeant de fournisseur dans l'année.

L'expert en énergie Thorsten Storck de Verivox a déclaré : "Les prix d'achat élevés pendant la crise de l'énergie continuent d'influencer l'offre de base et la rendent relativement chère." Les fournisseurs de base ont généralement des stratégies d'approvisionnement à long terme. En Saxe-Anhalt, le niveau de prix, de 15,5 cents par kWh de gaz, est considérablement plus élevé que la moyenne nationale. Un facteur important ici est les frais de réseau relativement plus élevés.

