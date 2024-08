- Guide du divertissement quotidien: édition télévisée

20:15, ZDF, Kamala Harris - Pourrait-elle être la première femme à la Maison Blanche ?, Documentaire

Kamala Harris a suscité un véritable émoi : après l'annonce de Joe Biden de se retirer de la course à la présidence, Harris a réussi à rallier derrière elle tout le Parti démocrate en quelques heures. Sa candidature a suscité un élan d'enthousiasme rarement vu dans la politique américaine. Qui est cette nouvelle figure d'espoir pour les Démocrates ? Comment est-elle parvenue à devenir la favorite malgré son mandat nominal de vice-présidente ? Et quelle stratégie va-t-elle employer pour surpasser Donald Trump, qui l'a qualifiée de communiste et de danger pour l'Amérique ?

20:15, Tele 5, L'Impitoyable - Jane Got a Gun, Western

Nouveau-Mexique, 1871 : Jane (Natalie Portman) a établi une petite ferme avec son mari Bill "Ham" Hammond (Noah Emmerich) et fondé une famille. Cependant, son passé reste mystérieux : après que son fiancé Dan Frost n'est pas revenu de la guerre de Sécession en 1864, Jane a pris la route vers l'ouest. Elle est tombée entre les mains de John Bishop (Ewan McGregor) et sa bande, qui l'ont forcée à se prostituer. Avec l'aide de Ham, qui appartenait également à la bande, elle a réussi à s'échapper et à repartir de zéro. Sept ans plus tard, son passé resurgit, car les Bishop ont retrouvé Ham.

20:15, 3Sat, Jusqu'à la dernière goutte, Drame de terroir

Martin Sommer (Sebastian Bezzel), le maire de Lauterbronn, est confronté à de nombreux défis. Cette paisible ville de la vallée de la Tauber lutte contre l'instabilité économique et dépend heavily de l'agriculture. À chaque ferme qui ferme, l'inquiétude de Sommer pour l'avenir de la ville grandit. L'offre d'une entreprise de boissons semble être une bouée de sauvetage, car Lauterbronn dispose de ressources en eau souterraines abondantes. Cependant, la résistance contre la vente des droits d'eau prend de l'ampleur parmi les citoyens.

20:15, RTL, Je suis une star - Le face-à-face des légendes de la jungle, Téléréalité

Alors que Marvel a ses Avengers et DC a sa Justice League, RTL présente ses Légendes de la jungle : pour célébrer le 20ème anniversaire de "IBES", le camp de la jungle revient pour la première fois en été. Dans cette édition spéciale, 13 anciens stars du camp de la jungle affrontent à nouveau les défis du camp de la jungle en Afrique du Sud. Qui conquerra les tâches palpitantes, surmontera les épisodes émotionnels près du feu de camp et prouvera sa véritable valeur ?

20:15, ZDFneo, Une unité de force - Le dernier acte, Série policière

La jeune Jule (Kara Edenberg), 17 ans, a été renversée par une voiture dans la rue et lutte pour sa vie depuis. S'agissait-il d'un accident avec délit de fuite ou d'une tentative calculée de meurtre ? Une trace de sang conduit Otto (Florian Martens) et Linett (Stefanie Stappenbeck) du lieu de l'accident au bar familier d'Otto. Le propriétaire, Ralf Rosbach (Uwe Preuss), un vieil ami d'Otto, avait embauché Jule comme aide. Y avait-il un malentendu entre les deux ?

