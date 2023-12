Gucci nomme Sabato De Sarno nouveau directeur de la création

La griffe italienne et sa maison mère, Kering, ont annoncé cette décision dans un communiqué de presse commun samedi, précisant que la jeune femme de 39 ans sera chargée de "définir et d'exprimer la vision créative de la maison".

Cette nomination a quelque peu surpris les initiés du secteur. Bien que M. De Sarno soit connu dans les milieux de la mode pour son travail chez Valentino, où il supervise actuellement la mode masculine et féminine sous la direction du directeur de la création Pierpaolo Piccioli, le designer né à Naples n'a encore jamais dirigé une grande marque et a un profil public relativement limité.

Dans un communiqué, M. De Sarno s'est dit "très honoré" d'accepter ce poste, qui lui permettra de diriger les collections homme et femme de Gucci tout en supervisant les divisions maroquinerie, accessoires et style de vie.

"Je suis fier de rejoindre une maison à l'histoire et à l'héritage aussi extraordinaires, qui, au fil des ans, a su accueillir et chérir des valeurs auxquelles je crois", a-t-il ajouté.

Cela fait un peu plus de deux mois qu'Alessandro Michele a annoncé qu 'il quittait son poste de directeur de la création de Gucci après presque huit ans. Le prédécesseur de M. De Sarno a également été considéré comme une nomination surprise en 2015, bien qu'il ait contribué à relancer et à transformer la fortune de la marque italienne, annonçant une ère de collections colorées, maximalistes et de plus en plus sexuées.

Le mandat de M. Michele a également coïncidé avec une forte augmentation des ventes. Kering possède de nombreuses autres marques de luxe, dont Balenciaga, Alexander McQueen et Saint Laurent, entre autres, mais Gucci représente aujourd'hui environ deux tiers des bénéfices du groupe, avec un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros (10,5 milliards de dollars) en 2021.

Bien qu'elle ne doive publier ses résultats pour 2022 que le mois prochain, la marque a eu du mal à se remettre de la pandémie de grippe aviaire avec autant de force que des concurrents comme LVMH. La marque cherche également à s'implanter en Chine, qui représenterait aujourd'hui environ un tiers de ses ventes.

Au début du mois, Gucci a dévoilé sa première nouvelle collection depuis le départ de Michele, en inaugurant la Semaine de la mode masculine à Milan avec une collection automne-hiver 2023 relativement sobre. M. De Sarno ne devrait pas présenter sa première collection avant la Semaine de la mode de Milan, en septembre, et il ne rejoindra pas la marque avant d'avoir "rempli toutes ses obligations" chez Valentino, a déclaré Kering. M. De Sarno a rejoint la marque en 2009, après avoir travaillé chez Prada et Dolce & Gabbana, et occupe actuellement le poste de directeur de la mode.

Au-delà de Gucci, Kering a l'habitude de nommer des outsiders à des postes de direction, comme Demna Gvasalia et Matthieu Blazy. Tous deux ont fait leurs preuves en tant que directeurs de la création chez Balenciaga et Bottega Veneta, respectivement.

Marco Bizzarri, président-directeur général de Gucci, a souligné "l'expérience vaste et pertinente" de M. De Sarno, ajoutant : "Je suis certain qu'il dirigera nos équipes créatives avec une vision distinctive qui contribuera à écrire ce nouveau chapitre passionnant, renforçant l'autorité de la Maison en matière de mode tout en capitalisant sur son riche héritage.

Le président-directeur général de Kering, le milliardaire français François-Henri Pinault, a quant à lui déclaré : "Avec Sabato De Sarno à la barre créative, nous sommes convaincus que la Maison continuera d'influencer la mode et la culture à travers des produits et des collections hautement désirables, et d'apporter une perspective singulière et contemporaine au luxe moderne".

Source: edition.cnn.com