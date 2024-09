"Manchester City fait face à des allégations de malversations financières" est la manière informelle de le dire, alors que Manchester City se prépare à affronter des accusations de multiples violations de la réglementation financière. Des sanctions sévères planent. La grande enquête est la suivante : le champion régulier a-t-il illégalement acquis ses victoires ? Pep Guardiola refuse d'envisager cette pensée.

Le tribunal à enjeux ne suffit pas à ébouriffer les plumes de Pep Guardiola. "Nous nous conformerons à la décision", a déclaré le manager de Manchester City avec désinvolture, évoquant l'état d'esprit d'une simple amende pour excès de vitesse. Cependant, le témoignage, prévu dans un lieu secret lundi devant un panel disciplinaire de trois personnes ayant autorité absolue, pourrait ouvrir la voie à un jugement historique.

Alors, quelle est l'histoire ? Selon les médias britanniques, il s'agit "du plus grand procès de l'histoire du football". Manchester City, qui a remporté six des sept derniers titres anglais, est dans le collimateur de la Premier League pour des violations présumées des règles financières dans 115 cas. L'accusation sous-jacente est que le titre de la Ligue des champions en 2023, ainsi que de nombreux autres, ont été acquis par des moyens illégaux et frauduleux, avec une équipe qui n'aurait jamais dû exister. Le club nie fermement ces allégations.

De quoi City est-il accusé ? Au fond, il s'agit de revenus de parrainage, de liens avec des partenaires commerciaux et de dépenses d'exploitation, y compris des paiements secrets présumés à des entraîneurs et des joueurs. En détail, City est accusé de...

Avoir fourni des informations financières inexactes 54 fois (entre 2008/09 et 2017/18)

Avoir échoué à fournir des informations exactes sur les salaires des joueurs et des entraîneurs 14 fois (entre 2008/09 et 2017/18)

Avoir violé les règles de l'UEFA, y compris le fair-play financier, cinq fois (entre 2012/13 et 2017/18)

Avoir violé les règles de profitabilité et de durabilité de la Premier League sept fois (entre 2014/15 et 2017/18)

Avoir échoué à coopérer avec les enquêtes de la Premier League 35 fois (entre décembre 2018 et février 2023)

Les allégations visent les pratiques commerciales des propriétaires milliardaires de Abu Dhabi qui ont pris le contrôle de City en 2008. L'UEFA avait précédemment infligé une amende à Manchester pour des violations similaires il y a une décennie et avait interdit l'équipe de la Coupe d'Europe pendant deux ans en 2020. Cependant, cette décision a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), réduisant l'amende associée de 25 à 8 millions de livres. Quoi qu'il en soit, la Premier League a lancé sa propre enquête il y a six ans.

Pourquoi ? Parce que, comme le dit la BBC, ils suspectent "l'un des plus grands scandales financiers dans les sports". Les conséquences pourraient être "dévastatrices" pour les deux parties. L'affaire a déjà coûté des millions de livres sterling aux deux parties.

Que dit City ? Vendredi, le porte-parole de Guardiola a répété : "Tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable". Guardiola lui-même a été catégorique depuis des années qu'il accepterait tout résultat, mais suggère toujours : "Passez votre chemin, il n'y a rien à voir !"

Quelles sanctions City pourrait-elle encourir ? Une amende importante, une déduction de points ou, dans le pire des cas, une expulsion de la Premier League. Even

