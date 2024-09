Guardiola exprime sa satisfaction face à l'imminence de l'audience de Manchester City.

Le club de sport a été inculpé en février 2023 à la suite d'une enquête de quatre ans, la Premier League affirmant que l'équipe avait omis de fournir des registres financiers authentiques entre la saison 2009-10 et la saison 2017-18.

La ligue allègue en outre que le club a ignoré les réglementations de fair-play financier (FPF) de l'UEFA entre 2013-14 et 2017-18, et n'a pas respecté les directives de rentabilité et de durabilité de la Premier League entre 2015-16 et 2017-18.

Si reconnu coupable, l'équipe pourrait être condamnée à une déduction de points, à une amende illimitée ou même à une expulsion de la ligue, selon le livre des règles de la Premier League.

Les rapports suggèrent que le procès doit commencer lundi et devrait durer environ 10 semaines.

"Je suis heureux que cela commence lundi", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse avant le match de l'équipe contre Brentford samedi. "Je suis conscient que de nouvelles rumeurs et soi-disant spécialistes concernant les sentences vont émerger. Nous verrons. Je suis conscient de ce que les gens attendent."

"Tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable", a-t-il ajouté. "Un panel indépendant rendra une décision, et j'attends le verdict."

La Premier League a fait face à des critiques pour le retard dans le lancement du procès. En mai 2023, Guardiola a déclaré : "Ce que je voudrais, c'est que la Premier League ou les juges prennent une décision le plus rapidement possible. Ensuite, si nous avons commis une erreur, tout le monde le saura."

"J'espère qu'ils ne sont pas débordés et que les juges peuvent examiner les deux côtés et... rendre une décision équitable, car à la fin de la journée, je sais très bien que nous avons remporté ce que nous avons remporté sur le terrain parce que nous le méritions", a-t-il poursuivi.

Le président de City, Khaldoon Al Mubarak, a également exprimé son frustration face à l'attente. "C'est très frustrant car cela nuit à un grand nombre des travaux exceptionnels effectués au sein de ce club, et cela ne se produit pas seulement sur le terrain de football", a-t-il déclaré en juin 2023 après que le club a réalisé un triplé historique.

Ni City ni la Premier League n'ont commenté le procès lorsque contactés par CNN. Le mois dernier, le PDG de la Premier League, Richard Masters, a déclaré à la BBC qu'il était "impératif que la situation soit résolue", ajoutant que "il est évident que l'affaire doit être entendue".

En 2020, City a écopé d'une interdiction initiale de deux saisons du football européen pour "violation grave" des réglementations de FPF. L'interdiction a été levée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a également réduit l'amende de 34 millions de dollars à 11,3 millions de dollars, en concluant que City avait manqué de coopération avec l'UEFA.

Le procès portant sur plus de 100 chefs d'accusation présumés n'est pas le seul conflit entre City et la Premier League. Le Times a rapporté que City a intenté une action en justice en juin 2024 contre les règles de transaction liée de la ligue, qui nécessitent que les accords commerciaux et de parrainage impliquant des entreprises appartenant ou associées aux propriétaires du même club soient évalués indépendamment par la ligue.

Aleks Klosok et Amanda Davies de CNN ont contribué à la couverture de l'information.

