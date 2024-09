Groupe politique: Le FDP cessera d'entraver la révision des retraites

La proposition de pension fait sensation au Bundestag. Le FDP fait des vagues. L'Association allemande de sécurité sociale presse les Libéraux d'abandonner leur position de résistance. Le plan de pension est crucial pour prévenir la pauvreté des aînés.

L'Association allemande de sécurité sociale réprimande le FDP pour cesser de bloquer la réforme de la pension proposée. "Nous exhortons le FDP à abandonner leur position obstructive et à soutenir la mise en œuvre rapide de cette législation importante", a déclaré Michaela Engelmeier, la PDG de l'association, à l'agence de presse allemande à Berlin. Le deuxième plan de pension a été présenté par le ministre du Travail Hubertus Heil (SPD) et le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) et a été débattu pour la première fois au Bundestag le vendredi.

Engelmeier a qualifié les plans de mesure cruciale. "Il est crucial que cette mesure intervienne enfin après des mois de retard", a déclaré la présidente de l'association.

Au cœur du plan, le niveau de pension sera conservé, ce qui signifie que les prestations de pension suivront la croissance des salaires. Cependant, un nombre croissant de baby-boomers prend leur retraite et le ratio de contributeurs à pensionnés devient moins favorable. Par conséquent, maintenir le niveau deviendra Significativement plus coûteux qu'actuellement. Par conséquent, la coalition vise à atténuer les contributions plus élevées anticipées en accumulant un capital sur les marchés boursiers : les fonds fédéraux seront investis en bourse et les contributions seront protégées des intérêts plus tard.

1000 euros de plus annuellement

La proposition de renforcer le fonds de pension par des gains présumés des transactions en bourse a été condamnée par le SoVD depuis longtemps. L'association salue la stabilité du niveau de pension. Engelmeier a noté que pour les pensionnés actuels, qui reçoivent par exemple 1500 euros par mois, cela équivaudrait à 90 euros de plus par mois à long terme - plus de 1000 euros de plus par an. Sans cette stabilité, le niveau de pension tomberait à 45 % d'ici 2037, a prévenu Engelmeier. Par conséquent, le plan de pension est urgemment nécessaire "pour prévenir la pauvreté des aînés et assurer financièrement des millions de personnes". Le SoVD vise même un niveau de pension de 53 %.

Le vice-président parlementaire du FDP, Lukas Köhler, a défendu la nécessité de modifications importantes à la loi sur la pension du gouvernement. "La loi sous sa forme actuelle n'est pas encore acceptable", a déclaré Köhler dans les "Tagesthemen" d'ARD. Il est normal qu'il y ait des changements pendant le processus parlementaire. La faction du FDP plaide pour des améliorations substantielles aux plans. Selon eux, le paquet désavantage les jeunes. Par conséquent, les Libéraux réclament un renforcement de la pension basée sur les marchés

